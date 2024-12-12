Королева Камилла поздравила с праздниками тяжелобольных детей

Королева Великобритании Камилла. Фото: Reuters

Королева Камилла даже при болезни реализовала одну из своих любимых праздничных традиций. Жена короля Чарльза устроила рождественскую вечеринку для детей.

Об этом пишет People.

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Это праздничное событие является частью ежегодного мероприятия, которое Камилла устраивает для детей Helen & Douglas House, первого в мире детского хосписа в Оксфордшире, который оказывает медицинскую, эмоциональную и практическую поддержку тяжелобольным детям и их семьям.

Королева и сотрудники хосписа устроили для детей много сюрпризов. Санта-Клаус раздавал им подарки, а также для них играл оркестр. Дети вместе с королевой Камиллой украшали елку, а после этого отправились на праздничный обед.

Королева Великобритании Камилла украшает елку Фото: Reuters

Королева Великобритании Камилла общается с детьми. Фото: Reuters

Королева Великобритании Камилла дарит подарки. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили эмира Катару с его супругой в своей частной резиденции.