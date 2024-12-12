Королева Камилла поздравила с праздниками тяжелобольных детей

Королева Камилла устроила рождественскую вечеринку
Королева Камилла даже при болезни реализовала одну из своих любимых праздничных традиций. Жена короля Чарльза устроила рождественскую вечеринку для детей.
Об этом пишет People.
Королева Камилла украсила елку
Это праздничное событие является частью ежегодного мероприятия, которое Камилла устраивает для детей Helen & Douglas House, первого в мире детского хосписа в Оксфордшире, который оказывает медицинскую, эмоциональную и практическую поддержку тяжелобольным детям и их семьям.
Королева и сотрудники хосписа устроили для детей много сюрпризов. Санта-Клаус раздавал им подарки, а также для них играл оркестр. Дети вместе с королевой Камиллой украшали елку, а после этого отправились на праздничный обед.
Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили эмира Катару с его супругой в своей частной резиденции.
Читайте Новини.LIVE!