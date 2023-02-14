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Королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19: какое решение она приняла

14 февраля 2023 10:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19
Королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19. Это уже второй раз за год, как жена Чарльза III заболела. Впрочем, сейчас она ощущает легкие симптомы.

Об этом сообщает US Weekly.

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Подробности

"После перенесенных симптомов простуды ее Величество королева получила положительный результат теста на вирус COVID-19. Поэтому она, к сожалению, отменила все свои публичные выступления на эту неделю и приносит свои искренние извинения тем, кто планирует присутствовать на них", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

75-летняя Камилла должна была сопровождать короля Чарльза III во время визита в английский Милтон-Кейнс в четверг, 16 февраля. Также королева-консорт пропустит торжественный прием в Букингемском дворце в поддержку глобального биоразнообразия 17 февраля

У бывшей герцогини Корнуольской был положительный тест на COVID-19 почти ровно год назад. Ее диагноз был поставлен в феврале 2022-го, когда от коронавируса лечился Чарльза III.

До того как Камиле поставили положительный диагноз, она провела множество встреч. Отметим, что и королева-консорт, и Чарльз III имеют прививку от COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что британскую группу Spice Girls хотят объединить ради выступления на коронации Чарльза III.

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