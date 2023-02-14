Королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19: какое решение она приняла
Королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19. Это уже второй раз за год, как жена Чарльза III заболела. Впрочем, сейчас она ощущает легкие симптомы.
Об этом сообщает US Weekly.
-
"Моя королева": Потап признался в любви Каменских, впрочем, она его в своей публикации не вспомнила
-
Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер
-
В Славянске поймали предателя, который сдавал оккупантам места дислокации подразделений ВСУ
-
Германия возобновит производство боеприпасов для предоставленных Украине установок Gepard
-
Украина впервые в истории импортирует американский дизель: ситуация на рынке
-
Несмотря на шторм, угроза есть: сколько кораблей рф в Черном море
-
Илон Маск объяснил ограничения для Starlink в Украине страхом Третьей мировой войны
-
Дэвид Гетта заявил, что будущее музыки за искусственным интеллектом: при чем здесь Эминем
-
В россии для путина построили целую секретную железную дорогу, — СМИ
-
"Роскосмос" опубликовал снимки дырявого и ржавого корабля "Союз"
Подробности
"После перенесенных симптомов простуды ее Величество королева получила положительный результат теста на вирус COVID-19. Поэтому она, к сожалению, отменила все свои публичные выступления на эту неделю и приносит свои искренние извинения тем, кто планирует присутствовать на них", — говорится в заявлении Букингемского дворца.
75-летняя Камилла должна была сопровождать короля Чарльза III во время визита в английский Милтон-Кейнс в четверг, 16 февраля. Также королева-консорт пропустит торжественный прием в Букингемском дворце в поддержку глобального биоразнообразия 17 февраля
У бывшей герцогини Корнуольской был положительный тест на COVID-19 почти ровно год назад. Ее диагноз был поставлен в феврале 2022-го, когда от коронавируса лечился Чарльза III.
До того как Камиле поставили положительный диагноз, она провела множество встреч. Отметим, что и королева-консорт, и Чарльз III имеют прививку от COVID-19.
Напомним, ранее мы писали, что Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что британскую группу Spice Girls хотят объединить ради выступления на коронации Чарльза III.