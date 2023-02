Рианна возвращается - как прошло выступление певицы на Супербоул-2023

Это первое выступление звезды за последние пять лет

Вчера, 12 февраля, на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл, штат Аризона, состоялся 57 Супербоул. Звездой вечера стала певица Рианна, уже пять лет не дававшая концертов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Чем Рианна шокировала фанатов

Суперзвезда поп-музыки грандиозно вернулась на сцену, удивив зрителей 13-минутным шоу с десятками танцоров в белых костюмах. Сама же Рианна была одета в ярко-розовый комбинезон и мешковатое пальто, подчеркивающее округлый живот исполнительницы.

Внешний вид Рианны натолкнул пользователей соцсетей на предположение, что она ждет еще одного ребенка. После шоу представитель певицы подтвердил, что Рианна действительно беременна во второй раз.

rihanna opening the show with 'bitch better have my money' 🔥 #superbowl pic.twitter.com/xsvtNVxIRq — 2000s (@PopCulture2000s) February 13, 2023

Открыла свое первое за пять лет выступление звезда песней B*tch Better Have My Money. Рианна стояла на платформе, постепенно опускаемой вниз.

В течение 13-минутного шоу Рианна исполнила и такие треки как: Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All Of The Lights, Run This Town и Umbrella. Завершила свое выступление звезда песней Diamonds, а небо вокруг стадиона в этот момент зажег фейерверк.

Tranquilamente um dos mejoras atos do Halftime do #SuperBowl #Rihanna entregou TUDO и fechou seu show как chave de ouro com o hit atemporal Diamonds!



O que vocês acharam? #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/bEVAMARyoE — Entretê (@Entretetizei_) February 13, 2023

Известно, что за хореографию выступления отвечала новозеландская танцовщица и постановщица Пэрис Гобл, давно сотрудничающая с певицей: она ставила хореографию для шоу певицы на премии "Грэмми" в 2018 году и отвечает за танцевальную часть на показах бренда Рианны Savage X Fenty.

Образ для певицы создал бренд Loewe под руководством дизайнера Джонатана Андерсона.

