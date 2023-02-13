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Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

13 февраля 2023 08:04
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Рианна возвращается - как прошло выступление певицы на Супербоул-2023
Это первое выступление звезды за последние пять лет
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Вчера, 12 февраля, на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл, штат Аризона, состоялся 57 Супербоул. Звездой вечера стала певица Рианна, уже пять лет не дававшая концертов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Суперзвезда поп-музыки грандиозно вернулась на сцену, удивив зрителей 13-минутным шоу с десятками танцоров в белых костюмах. Сама же Рианна была одета в ярко-розовый комбинезон и мешковатое пальто, подчеркивающее округлый живот исполнительницы.

Внешний вид Рианны натолкнул пользователей соцсетей на предположение, что она ждет еще одного ребенка. После шоу представитель певицы подтвердил, что Рианна действительно беременна во второй раз.

Открыла свое первое за пять лет выступление звезда песней B*tch Better Have My Money. Рианна стояла на платформе, постепенно опускаемой вниз.

Рианна Супербоул

В течение 13-минутного шоу Рианна исполнила и такие треки как: Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All Of The Lights, Run This Town и Umbrella. Завершила свое выступление звезда песней Diamonds, а небо вокруг стадиона в этот момент зажег фейерверк.

Известно, что за хореографию выступления отвечала новозеландская танцовщица и постановщица Пэрис Гобл, давно сотрудничающая с певицей: она ставила хореографию для шоу певицы на премии "Грэмми" в 2018 году и отвечает за танцевальную часть на показах бренда Рианны Savage X Fenty.

Образ для певицы создал бренд Loewe под руководством дизайнера Джонатана Андерсона.

Напомним, ранее мы писали, что всемирно известная группа Queen опубликовала архивный саундчек в Киеве и пообещала снова выступить в Украине.

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