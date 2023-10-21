"Королева селфі" Кім Кардаш'ян святкує день народження — найсміливіші фото зірки

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Американська зірка Кім Кардаш'ян 21 жовтня відзначає свій 43-й день народження. Цього року "королева селфі" влаштувала вечірку у колі рідних та друзів.

Новини.LIVE згадує найсміливіші світлини зірки.

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Під час цьогорічного святкування дня народження Кім Кардаш’ян виглядала чарівно в ресторані Funke у Голлівуді. Зірка вдягнула відверту червону сукню з вирізами, яка ефектно підкреслила її форми.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

На вечірці до Кім приєдналися її сестри Хлої Кардаш’ян, Кендалл Дженнер, Кайлі Дженнер та їх мама Кріс Дженнер. На ньому також були присутні близькі подруги Кім: Хейлі Бібер і Кім Лорен Санчес, яка є нареченою мільярдера Джеффа Безоса.

Кім Кардаш'ян народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі в родині відомого адвоката Роберта Кардаш'яна та світської левиці Кріс Дженнер.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

У жовтні 2007 року почала зніматися з усією своєю сім'єю в реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян". Першу справжню славу вона отримала за рік до того, коли в Мережу потрапив інтимний запис за участю Кім та R&B-співака Рея Джея.

Кім була заміжня за музичним продюсером Деймоном Томасом і баскетболістом Крісом Хамфрісом. Її третім чоловіком став репер Каньє Вест, з яким вона виховує чотирьох дітей — дочку Норт Вест та сина Сейнта Веста, а також дочку Чикаго Вест та сина Саама Веста. Останніх двох дітей зірковій парі народжували сурогатні матері. Кім та Каньє розлучилися у 2022 році.

Кім Кардаш'ян випустила книгу-альбом зі своїми найкращими селфі. Як стало відомо, за чотири відпускні дні, проведені з сім'єю в Мексиці, Кардаш'ян зробила шість тисяч селфі.

Наразі Кім Кардаш'ян продовжує зніматися у реаліті-шоу, випускає косметику, одяг та ювелірні прикраси.

Раніше Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.