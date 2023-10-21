"Королева селфі" Кім Кардаш'ян святкує день народження — найсміливіші фото зірки
Американська зірка Кім Кардаш'ян 21 жовтня відзначає свій 43-й день народження. Цього року "королева селфі" влаштувала вечірку у колі рідних та друзів.
Новини.LIVE згадує найсміливіші світлини зірки.
Під час цьогорічного святкування дня народження Кім Кардаш’ян виглядала чарівно в ресторані Funke у Голлівуді. Зірка вдягнула відверту червону сукню з вирізами, яка ефектно підкреслила її форми.
На вечірці до Кім приєдналися її сестри Хлої Кардаш’ян, Кендалл Дженнер, Кайлі Дженнер та їх мама Кріс Дженнер. На ньому також були присутні близькі подруги Кім: Хейлі Бібер і Кім Лорен Санчес, яка є нареченою мільярдера Джеффа Безоса.
Кім Кардаш'ян народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі в родині відомого адвоката Роберта Кардаш'яна та світської левиці Кріс Дженнер.
У жовтні 2007 року почала зніматися з усією своєю сім'єю в реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян". Першу справжню славу вона отримала за рік до того, коли в Мережу потрапив інтимний запис за участю Кім та R&B-співака Рея Джея.
Кім була заміжня за музичним продюсером Деймоном Томасом і баскетболістом Крісом Хамфрісом. Її третім чоловіком став репер Каньє Вест, з яким вона виховує чотирьох дітей — дочку Норт Вест та сина Сейнта Веста, а також дочку Чикаго Вест та сина Саама Веста. Останніх двох дітей зірковій парі народжували сурогатні матері. Кім та Каньє розлучилися у 2022 році.
Кім Кардаш'ян випустила книгу-альбом зі своїми найкращими селфі. Як стало відомо, за чотири відпускні дні, проведені з сім'єю в Мексиці, Кардаш'ян зробила шість тисяч селфі.
Наразі Кім Кардаш'ян продовжує зніматися у реаліті-шоу, випускає косметику, одяг та ювелірні прикраси.
Раніше Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.
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