Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Королева селфи" Ким Кардашьян празднует день рождения — самые смелые фото звезды arrow

"Королева селфи" Ким Кардашьян празднует день рождения — самые смелые фото звезды

21 октября 2023 11:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Королева селфи" Ким Кардашьян празднует день рождения - самые смелые фото звезды
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Американская звезда Ким Кардашьян 21 октября отмечает свой 43-й день рождения. В этом году "королева селфи" устроила вечеринку в кругу родных и друзей.

Новини.LIVE вспоминает самые смелые фотографии звезды.

Читайте также:

Во время празднования дня рождения Ким Кардашьян выглядела очаровательно в ресторане Funke в Голливуде. Звезда надела откровенное красное платье с вырезами, которое эффектно подчеркнуло ее формы.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

На вечеринке к Ким присоединились ее сестры Хлои Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кайли Дженнер и их мама Крис Дженнер. На нем также присутствовали близкие подруги Ким: Хейли Бибер и Ким Лорен Санчес, невеста миллиардера Джеффа Безоса.

Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

В октябре 2007 года начала сниматься со всей своей семьей в реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Первую настоящую славу она получила за год до этого, когда в сеть попала интимная запись с участием Ким и R&B-певца Рэя Джея.

Ким была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом. Ее третьим супругом стал рэпер Канье Уэст, с которым она воспитывает четырех детей — дочь Норт Уэст и сына Сейнта Уэста, а также дочь Чикаго Уэст и сына Саама Уэста. Последние двое детей звездной паре рожали суррогатные матери. Ким и Канье развелись в 2022 году.

Ким Кардашьян выпустила книгу-альбом со своими лучшими селфи. Как стало известно, за четыре отпускных дня, проведенных с семьей в Мексике, Кардашьян сделала шесть тысяч селфи.

Сейчас Ким Кардашьян продолжает сниматься в реалити-шоу, выпускает косметику, одежду и ювелирные украшения.

Ранее Ким Кардашьян сыграла в теннис в винтажном бикини.

Напомним, Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме