Такою її ще не бачили: Кім Кардаш'ян у CR Fashion Book відмовилась від образу гламурної діви

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Кім Кардаш’ян стала зірквою нового випуску культового глянцю. Зірка прикрасила обкладинку 23-го випуску CR Fashion Book, присвяченого музам поколінь.

Про це йдеться в Instagram CR Fashion Book.

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Випуск також присвячений 10-річному ювілею журналу. Його засновниця колишня головний редактор паризького Vogue Карін Ройтфельд. Кім стала першою з одинадцяти героїнь, кому присвячено новий номер видання.

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: CR Fashion Book

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: CR Fashion Book

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: CR Fashion Book

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: CR Fashion Book

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: CR Fashion Book

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: CR Fashion Book

На обкладинці Кім позує із короткою зачіскою, тонкими бровами та у брудній майці Dsquared2. Фотографував зірку фешн-фотограф Наді Лі Коен.

"Кім Кардаш'ян — муза цього покоління, яка подолала бар'єри і переосмислила значення слова "надихати", яка завдяки своєму походженню з реаліті-шоу піднялася на вершину бізнесу", — йдеться на офіційній сторінці в соціальній мережі видання.

Кім не вперше з'являється на обкладинці журналу Карін Ройтфельд. У 2013 році вона позувала для третього номера CR Fashion Book, коли була вагітна дочкою Норт. Тоді фотографував її Карл Лагерфельд, також вона прикрашала обкладинку у 2018 році, а в 2020-му стала героїнею номера разом з Наомі Кемпбелл.

Раніше 54-річна супермодель повністю роздягнулась для відомого глянцю.

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