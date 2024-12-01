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Королева стиля Востока — три самые дорогие украшения Шейха Мозы

1 декабря 2024 04:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Три самых дорогих украшения матери правителя Катара шейха Мозы.
Шейха Моза. Фото: instagram/mozabintnasser
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Жена шейха Хамада бин Халифа Аль Тани и мать нынешнего правителя Катара считается настоящей иконой моды для Востока. Шейха Моза бинт Насер аль-Мисснед всегда выглядит элегантно, выбирает люксовые бренды и известна своей любовью к безумно драгоценным украшениям.

Об этом пишет издание Фокус.

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Бриллиантовое колье Eternity Snake от Cartier

Платиновое колье Eternity Snake было изготовлено в 1998 году. Первоначально оно было украшено двумя крупнейшими изумрудами в мире весом 205 и 206 каратов, а также 26 барочными грушевидными изумрудами, 3957 бриллиантами и жемчужинами, специально созданными в честь 150-летия ювелирного дома.

Однако для шейха Мозы украшение изменили. Изумруды заменили белыми бриллиантами. Королевское лицо одело его в 2010 году на западе в Лондоне. Стоимость колье оценивается в 12 млн долларов.

Бриллиант "Звезда Юга"

"Звезда Юга" — это легендарный камень, который нашли в Бразилии в 1853 году. Первоначально алмаз весил 254,5 карата (50,90 г) и был огранен в овальную форму кушона весом 128,48 карата (25,696 г). Бриллиант переходил из руки в руки в течение 150 лет и только потом нашел свое место в браслете для Biennale des Antiquaires 2006 в Париже.

Шейха Моза надела украшение на свадебный пир наследника принца Иордании Гусейна и Раджвы Аль Саиф во дворце Аль-Гусейния в Аммане в июне 2023 года.

Колье Udyana от Cartier

Название "Udyana" переводится как сад и демонстрирует стиль и цветовую палитру дизайнов стиля Tutti Frutti 1920-х годов. Он создан на основе "цветочных" шедевров, которые правители Великих Моголов создавали для своих жен. Жена Шейха надела колье на выставку в Дохе три года назад. 

Колье оправлено в платину и предназначено для ношения семью способами. Шейха Моза может носить с центральным рубином или без него, или же часть украшения надеть как брошь.

Ценность украшения в том, что в нем 67,7-каратный шестиугольный рубиновый кулон с гравировкой из Мозамбика. Он полностью выполнен вручную с использованием техники, разработанной Моголами в XVII веке.

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деньги богатство Катар королевская семья украшения Cartier

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