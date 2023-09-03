Оприлюднено рейтинг найбагатших супермоделей світу

Модель та гроші. Фото: Google

До кінця року, коли багато хто підбиває підсумки, ще далеко, втім деякі видання вже рахують заробітки та статки знаменитостей. Стало відомо, хто з супермоделей виявилась найбагатшою. Експерти враховували не тільки гонорари від фотозйомок, але й участь в інших проєктах та бізнес-активи.

Рейтинг опублікувало видання The Sun.

Читайте також:

Найбагатші моделі світу

Несподівано для багатьох на першому місці опинилася 60-річна американська модель та акторка Кеті Айрленд зі статками у 538 млн доларі. Здебільшого їй це вдалося завдяки власній маркетинговій компанії Kathy Ireland Worldwide. Щодо модельної кар’єри, то Кеті у 1980-1990-х прикрасила 13 обкладинок глянцю Sports Illustrated поспіль.

Модель та акторка Кеті Айрленд у 1980-х. Фото: Google

Друге місце розділили 57-річна американка Сінді Кроуфорд та колишній "ангел" Victoria's Secret, 43-річна бразилійка Жизель Бюндхен: статки обох становлять 399 млн доларів.

На четвертому місці опинилась вдова музиканта Девіда Бові та муза Calvin Klein, Gianni Versace, 68-річна модель сомалійського походження Іман зі статками у 198 млн доларів.

П'яту сходинку посіла 50-річна німецька модель і зірка телебачення Гайді Клум зі статками у 159 млн доларі. Більше доходу їй приносять саме телешоу, зокрема, "Подіум", "Америка шукає таланти" та "Топ-модель німецькою".

Інші учасниці рейтингу

6 місце — Ель Макферсон (94 млн доларів);

7 місце — Тайра Бенкс (89 млн доларів);

8 місце — Наомі Кемпбелл (79 млн доларів);

9 місце — Кейт Мосс (69 млн доларів);

10 місце — Кендал Дженнер (56 млн доларів).

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас. Також ми розповідали, що супермодель Міранда Керр вагітна четвертою дитиною.