Forbes назвав найбагатших співачок світу

Американські долари в руках. Фото: Google

Престижне видання Forbes USA опублікувало черговий рейтинг найбагатших self-made жінок. В списку опинилось чимало всесвітньовідомих співачок з багатомільйонними статками.

Повний список доступний на сайті видання.

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Ріанна зайняла високу 20-ту сходинку в рейтингу, що стало найкращим результатом серед усіх співачок світу. Forbes оцінює чистий капітал виконавиці хіта Umbrella в 1,4 мільярда доларів. Такі гроші Ріанні принесла здебільшого її б’юті компанія Fenty Beauty, якою вона володіє разом із французьким конгломератом предметів розкоші LVMH.

Ріанна також має 30% акцій у своїй лінійці спідньої білизни Savage x Fenty, яка в лютому минулого року була оцінена в один мільярд доларів.

Інші співачки в рейтингу

Тейлор Свіфт посіла 34-те місце, та стала другою найбагатшою співачкою у світі. Згідно з оцінками Forbes, виконавиця хіта All Too Wel" може похвалитися чистим капіталом у 740 мільйонів доларів. Її рекордні продажі музики та попит на гастрольні квитки (зараз артистка у світовому турі) складають основну частину цієї цифри.

Третє місце серед співачок і 45-та в рейтингу у Мадонни, яка готується до світового туру. На рахунках попкоролеви 580 млн доларів.

Бейонсе, яка зараз перебуває в розпалі європейської частини світового туру Renaissance, посідає 48-те місце з 540 мільйонами доларів. Цього року рекордсменка премії "Ґреммі" оголосила про співпрацю з будинком моди Balmain на тему її альбому Renaissance, який очолив престижний чарт Billboard 200.

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