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Королівська справа: Чарльз ІІІ пішов у YuTube

30 червня 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Королівська справа: Чарльз ІІІ пішов у YuTube
Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: Букінгемький палац
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британський король вирішив спробувати себе у телебаченні. Чарльз ІІІ запустив свій офіційний YouTube канал. 

Про це повідомляє агентство SkyNews.

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Королівський канал

Повідомляється, що у перших роликах королівського каналу знялися голлівудські знаменитості.

Наприклад, такі зірки, як Ідріс Ельба, Олівія Колман та Вуді Харрельсон знімаються у короткометражному онлайн-серіалі про екологію.

Крім зірок Голлівуду, у проєкті також задіяні вчені та екоактивісти.

Нагадаємо, старший син короля Чарльза III, принц Вільям, оприлюднив програму Homewards. Спадкоємець британського престолу пішов по стопах своєї матері, принцеси Діани, і збирається вирішити проблему з безхатьками. 

41-річний член королівської родини вважає справою свого життя забезпечити кожній людині безпечний дім.  Homewards — це амбітна програма, яка має на меті вивести шість пілотних локацій на шлях подолання бездомності протягом п’яти років. Принц має надію, що ця соціальна проблема стане у Великій Британії рідкісною та короткочасною.

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