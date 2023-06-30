Королівська справа: Чарльз ІІІ пішов у YuTube

Король Великої Британії Чарльз ІІІ. Фото: Букінгемький палац

Британський король вирішив спробувати себе у телебаченні. Чарльз ІІІ запустив свій офіційний YouTube канал.

Про це повідомляє агентство SkyNews.

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Повідомляється, що у перших роликах королівського каналу знялися голлівудські знаменитості.

Наприклад, такі зірки, як Ідріс Ельба, Олівія Колман та Вуді Харрельсон знімаються у короткометражному онлайн-серіалі про екологію.

Крім зірок Голлівуду, у проєкті також задіяні вчені та екоактивісти.

Нагадаємо, старший син короля Чарльза III, принц Вільям, оприлюднив програму Homewards. Спадкоємець британського престолу пішов по стопах своєї матері, принцеси Діани, і збирається вирішити проблему з безхатьками.

41-річний член королівської родини вважає справою свого життя забезпечити кожній людині безпечний дім. Homewards — це амбітна програма, яка має на меті вивести шість пілотних локацій на шлях подолання бездомності протягом п’яти років. Принц має надію, що ця соціальна проблема стане у Великій Британії рідкісною та короткочасною.