В родички короля Чарльза III діагностували рак: в якому вона стані
Колишня дружина принца Ендрю, герцогиня Йоркська, перенесла операцію. В 63-річної матері принцес Беатріс та Євгенії діагностували рак грудей.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Стан здоров’я герцогині Йоркської
Нещодавно в Сари Фергюсон діагностували ранню форму раку грудей під час мамографічного обстеження. Їй порадили зробити операцію, яка пройшла успішно. Водночас лікарі роблять сприятливі прогнози. Представник герцогині Йоркської заявив, що в неї не було жодних симптомів до планового обстеження.
Зараз колишня дружина принца Ендрю (розлучились 1996 року), відновлюється після операції у своєму будинку у Віндзорі. Ракову пухлину герцогині Йоркській видалили у лікарні Короля Едуарда VII, де лікуються члени королівської родини.
Також Сара Фергюсон оголосила про запуск власного подкасту. Подейкують, в ньому вона розповість про боротьбу із хворобою та своїм прикладом надихне жінок на проходження планових медичних обстежень.
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