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В родички короля Чарльза III діагностували рак: в якому вона стані

26 червня 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В родички короля Чарльза III діагностували рак: в якому вона стані
Обстеження грудей в лікарні. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишня дружина принца Ендрю, герцогиня Йоркська, перенесла операцію. В 63-річної матері принцес Беатріс та Євгенії діагностували рак грудей.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Нещодавно в Сари Фергюсон діагностували ранню форму раку грудей під час мамографічного обстеження. Їй порадили зробити операцію, яка пройшла успішно. Водночас лікарі роблять сприятливі прогнози. Представник герцогині Йоркської заявив, що в неї не було жодних симптомів до планового обстеження.  

Зараз колишня дружина принца Ендрю (розлучились 1996 року), відновлюється після операції у своєму будинку у Віндзорі. Ракову пухлину герцогині Йоркській видалили у лікарні Короля Едуарда VII, де лікуються члени королівської родини.  

Також Сара Фергюсон оголосила про запуск власного подкасту. Подейкують, в ньому вона розповість про боротьбу із хворобою та своїм прикладом надихне жінок на проходження планових медичних обстежень.

Герцогиня Йоркська, Сара Фергюсон. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям назвав головну місію свого життя. Також ми розповідали, що принц Гаррі хотів взяти інтерв'ю у диктатора Володимира Путіна.

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