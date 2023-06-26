Принц Вільям назвав головну місію свого життя
Старший син короля Чарльза III, принц Вільям, оприлюднив програму Homewards. Спадкоємець британського престолу пішов по стопах своєї матері, принцеси Діани, і збирається вирішити проблему з безхатьками.
Про це повідомляє видання TheTelegraph.
Місія принца Уельського
41-річний член королівської родини вважає справою свого життя забезпечити кожній людині безпечний дім. Homewards — це амбітна програма, яка має на меті вивести шість пілотних локацій на шлях подолання бездомності протягом п’яти років. Принц має надію, що ця соціальна проблема стане у Великій Британії рідкісною та короткочасною.
Принц Вільям прагне продовжити справу своєї матері, принцеси Діани (загинула у ДТП 1997 року). Вона була покровителькою благодійної організації Centrepoint для бездомних і регулярно допомагала людям, які живуть на вулицях.
"У сучасному та прогресивному суспільстві кожна людина повинна мати безпечний і захищений дім, поводитися з ним гідно", — зазначив у своїй заяві Вільям.
Принц Уельський вперше відвідав притулок для бездомних у грудні 1993-го, коли йому було 11 років. Тоді Діана відвела його та принца Гаррі до The Passage — благодійної організації, що підтримує людей, які нещодавно стали бездомними.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям показав зворушливі фото зі своїми дітьми. Також ми розповідали, що принц Гаррі хотів взяти інтерв'ю у диктатора Володимира Путіна.