Принц Вільям назвав головну місію свого життя

Принц Уельський, Вільям. Фото: Google

Старший син короля Чарльза III, принц Вільям, оприлюднив програму Homewards. Спадкоємець британського престолу пішов по стопах своєї матері, принцеси Діани, і збирається вирішити проблему з безхатьками.

Про це повідомляє видання TheTelegraph.

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41-річний член королівської родини вважає справою свого життя забезпечити кожній людині безпечний дім. Homewards — це амбітна програма, яка має на меті вивести шість пілотних локацій на шлях подолання бездомності протягом п’яти років. Принц має надію, що ця соціальна проблема стане у Великій Британії рідкісною та короткочасною.

Принц Вільям прагне продовжити справу своєї матері, принцеси Діани (загинула у ДТП 1997 року). Вона була покровителькою благодійної організації Centrepoint для бездомних і регулярно допомагала людям, які живуть на вулицях.

"У сучасному та прогресивному суспільстві кожна людина повинна мати безпечний і захищений дім, поводитися з ним гідно", — зазначив у своїй заяві Вільям.

Принц Уельський вперше відвідав притулок для бездомних у грудні 1993-го, коли йому було 11 років. Тоді Діана відвела його та принца Гаррі до The Passage — благодійної організації, що підтримує людей, які нещодавно стали бездомними.

Принцеса Діана з синами в офісі The Passage. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям показав зворушливі фото зі своїми дітьми. Також ми розповідали, що принц Гаррі хотів взяти інтерв'ю у диктатора Володимира Путіна.