Королевское дело: Чарльз ІІІ пошел в YuTube

Король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: Букингемский дворец

Британский король решил попробовать себя на телевидении. Чарльз ІІІ запустил свой официальный YouTube канал.

Об этом сообщает агентство SkyNews.

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Королевский канал

Сообщается, что в первых роликах королевского канала снялись голливудские знаменитости.

Например, такие звезды, как Идрис Эльба, Оливия Колман и Вуди Харрельсон, снимаются в короткометражном онлайн-сериале об экологии.

Кроме звезд Голливуда, в проекте задействованы ученые и экоактивисты.

Напомним, старший сын короля Чарльза III , принц Уильям, обнародовал программу Homewards. Наследник британского престола пошел по стопам своей матери, принцессы Дианы, и собирается решить проблему с бездомными.

41-летний член королевской семьи считает делом своей жизни обеспечить каждому человеку безопасный дом. Homewards — это амбициозная программа, которая имеет целью вывести шесть пилотных локаций на путь преодоления бездомности в течение пяти лет. Принц надеется, что эта социальная проблема станет в Великобритании редкой и кратковременной.