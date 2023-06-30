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Королевское дело: Чарльз ІІІ пошел в YuTube

30 июня 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Королевское дело: Чарльз ІІІ пошел в YuTube
Король Великобритании Чарльз ІІІ. Фото: Букингемский дворец
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Британский король решил попробовать себя на телевидении. Чарльз ІІІ запустил свой официальный YouTube канал.

Об этом сообщает агентство SkyNews.

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Королевский канал

Сообщается, что в первых роликах королевского канала снялись голливудские знаменитости.

Например, такие звезды, как Идрис Эльба, Оливия Колман и Вуди Харрельсон, снимаются в короткометражном онлайн-сериале об экологии.

Кроме звезд Голливуда, в проекте задействованы ученые и экоактивисты.

Напомним, старший сын короля Чарльза III , принц Уильям, обнародовал программу Homewards. Наследник британского престола пошел по стопам своей матери, принцессы Дианы, и собирается решить проблему с бездомными.

41-летний член королевской семьи считает делом своей жизни обеспечить каждому человеку безопасный дом. Homewards — это амбициозная программа, которая имеет целью вывести шесть пилотных локаций на путь преодоления бездомности в течение пяти лет. Принц надеется, что эта социальная проблема станет в Великобритании редкой и кратковременной.

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