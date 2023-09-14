Королівський пілот розповів, чому принц Вільям перестав літати разом з родичами

Принц Уельський Вільям. Фото: Google

Увага британського суспільства прикута не лише до короля Чарльза III, але й до його сина, принца Вільяма. Саме він є першим в черзі на британський престол. Цікаві факти про нього розповів колишній королівський пілот.

Про це пише видання Hello з посиланням на другий епізод подкасту A Right Royal Podcast.

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Подробиці

За словами пілота Грема Лорі принц Вільям перестав літати разом зі своїм батьком, тоді ще принцом Чарльзом, матір’ю, принцесою Діаною та його молодшим братом принцом Гаррі, коли йому було лише 12 років.

Вже давно існують припущення щодо неписаного правила про те, що спадкоємці престолу не літають разом. Грем розповів, що під час їхньої подорожі до Середземного моря напередодні 12-річчя Вільяма зіркова родина на той момент все ще літала разом.

Принц Вільям в дитинстві в аеропорту. Фото: Google

"Але, що цікаво, ми літали з усіма чотирма: принцом, принцесою, принцем Вільямом і принцом Гаррі, поки принцу Вільяму не виповнилося 12 років. Після цього йому довелося мати окремий літак, і ми могли літати з усіма чотирма разом лише тоді, коли вони були молодими з письмового дозволу Її Величності. Коли Вільяму виповнилося 12 років, він летів звичайним 125-м (одна з моделей літака. — Ред.) із Нортголту, а ми летіли на 146-му чи Андовері (інші моделі літаків. — Ред.) з іншими трьома", — розповів він.

Коли його запитали, чому принц Чарльз і принцеса Діана прийняли таке рішення 1994 року, Грем Лорі додав:

"До того часу вони, ймовірно, думали, що для нього буде занадто багато подорожувати самостійно. Але, тим не менш, вони так і зробили".

Принц та принцеса Уельські в аеропорту. Фото: Google

Втім, наголошують експерти, причина була зовсім іншою — елементарні заходи безпеки. У випадку ймовірної авіакатастрофи хтось з тоді ще хлопців мав вижити та продовжити рід Уельських. Якими зараз є Кейт Міддлтон та принц Вільям. До цього ними були Чарльз та Діана (загинула в автомобільній катастрофі у Парижі 1997 року).

Нагадаємо, раніше ми писали, що молодша сестра Кейт Міддлтон відсвяткувала 40-річчя без королівської родини. Також ми розповідали, що помер мільярдер, який звинувачував Букінгемський палац у вбивстві принцеси Діани та його сина.