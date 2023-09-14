Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Королевский пилот рассказал, почему принц Уильям перестал летать вместе с родственниками arrow

Королевский пилот рассказал, почему принц Уильям перестал летать вместе с родственниками

14 сентября 2023 10:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Королевский пилот рассказал, почему принц Уильям перестал летать вместе с родственниками
Принц Уэльский Уильям. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Внимание британского общества приковано не только к королю Чарльзу III, но и к его сыну, принцу Уильяму. Именно он первый в очереди на британский престол. Интересные факты о нем поведал бывший королевский пилот.

Об этом пишет издание Hello со ссылкой на второй эпизод подкаста A Right Royal Podcast.

Читайте также:

Подробности

По словам пилота Грэма Лори, принц Уильям перестал летать вместе со своим отцом, тогда еще принцем Чарльзом, матерью, принцессой Дианой и его младшим братом принцем Гарри, когда ему было всего 12 лет.

Уже давно существует предположение о неписаном правиле о том, что наследники престола не летают вместе. Грэм рассказал, что во время их путешествия на Средиземное море в канун 12-летия Уильяма звездная семья на тот момент все еще летала вместе.

Принц Уильям в детстве в аэропорту. Фото: Google

"Но, что интересно, мы летали со всеми четырьмя: принцем, принцессой, принцем Уильямом и принцем Гарри, пока принцу Уильяму не исполнилось 12 лет. После этого ему пришлось иметь отдельный самолет, и мы могли летать со всеми четырьмя вместе только тогда, когда они были молодыми, с письменного разрешения Ее Величества. Когда Уильяму исполнилось 12 лет, он летел обычным 125-м (одна из моделей самолета. — Ред.) из Нортхолта, а мы летели на 146-м или Андовере (другие модели самолетов. — Ред.) с остальными тремя", — рассказал он.

Когда его спросили, почему принц Чарльз и принцесса Диана приняли такое решение в 1994 году, Грэм Лори добавил.

"До того времени они, вероятно, думали, что для него будет слишком много путешествовать самостоятельно. Но, тем не менее, они так и сделали".

Уэльский принц и принцесса в аэропорту. Фото: Google

Впрочем, подчеркивают эксперты, причина была совсем другой — элементарные меры безопасности. В случае вероятной авиакатастрофы кто-то из тогда еще мальчиков должен был выжить и продолжить род Уэльских. Каковыми сейчас являються Кейт Миддлтон и принц Уильям. До этого ими были Чарльз и Диана (погибла в автомобильной катастрофе в Париже в 1997 году).

Напомним, ранее мы писали, что младшая сестра Кейт Миддлтон отметила 40-летие без королевской семьи. Также мы рассказывали, что умер миллиардер, обвинявший Букингемский дворец в убийстве принцессы Дианы и его сына.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз