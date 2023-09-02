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Помер мільярдер, який звинувачував королівську родину у вбивстві принцеси Діани

2 вересня 2023 11:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Помер мільярдер, який звинувачував королівську родину у вбивстві принцеси Діани
Бізнесмен Мохаммед Аль-Файєд та принцеса Діана. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Великій Британії помер єгипетський бізнесмен Мохаммед Аль-Файєд, батько продюсера Доді, в якого був роман із принцесою Діаною. Мільярдеру було 94 роки. 

Про це повідомляє видання AP.

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Подробиці

Про смерть бізнесмена йдеться в заяві його сім'ї, яку опублікував футбольний клуб "Фулхем", який колись належав йому. За життя Аль-Файєд не раз публічно говорив, що Доді та Діана загинули в автокатастрофі у Парижі 1997 року внаслідок змови, організованої принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети II. 

Мохаммед стверджував, що королівська сім'я організувала нещасний випадок у Франції, оскільки їм подобалося, що Діана зустрічається з єгиптянином. Аль-Файєд запевняв, що Діана була вагітна і планувала вийти заміж за Доді, а королівська родина не могла допустити, щоб принцеса вийшла заміж за мусульманина.

Мохаммед Аль-Файєд. Фото: Google

За висновком слідства, Діана та Доді загинули через необережні дії їхнього водія. Той працював в готелі Ritz, що належить Аль-Файєду. Незалежні розслідування, проведені у Великій Британії та Франції, також дійшли висновку, що змови не було.

Відносини Аль Файєда з королівською родиною були показані у п'ятому сезоні серіалу "Корона".

Мохаммед Аль-Файєд та Доді в серіалі "Корона". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що брат принцеси Діани розповів про містичний збіг щодо смерті своєї сестри. Також ми розповідали, що принц Гаррі з дружиною ледь не повторив трагічну долю своєї матері.

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