Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Досі в шоці: принц Вільям пригостив англійців веганськими бургерами з фургону arrow

Досі в шоці: принц Вільям пригостив англійців веганськими бургерами з фургону

31 липня 2023 18:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Досі в шоці: принц Вільям пригостив англійців веганськими бургерами з фургону
Принц ВІльям. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Уельський викликав шок у англійців, коли роздавав вегетаріанські бургери з фургона в рамках своєї екологічної ініціативи. Захід відбувся у центрі Лондона.

41-річний Вільям об’єднав зусилля з популярним YouTube-каналом Sorted Food.

Читайте також:

Щедрий принц

Принц Вільям готував екологічний бургер на портативній плиті з чистим горінням, їжа була подана у коробці, що розкладається біологічним способом. Майбутній король Великої Британії розповів англійцям про процес приготування їжі та особисто пригостив усіх охочих.

Один із відвідувачів прокоментував побачене: "Моєму мозку знадобилося три секунди, щоб усвідомити. Я сплю?", а інший сказав: "Досі в шоці. Я втратив дар мови".

 

Дружина принца Вільяма не відстає від нього. Кейт Міддлтон бере участь у різних активностях, раніше вона продемонструвала свою майстерність у грі в хокей та регбі.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз