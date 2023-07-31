Досі в шоці: принц Вільям пригостив англійців веганськими бургерами з фургону

Принц ВІльям. Фото: Reuters

Принц Уельський викликав шок у англійців, коли роздавав вегетаріанські бургери з фургона в рамках своєї екологічної ініціативи. Захід відбувся у центрі Лондона.

41-річний Вільям об’єднав зусилля з популярним YouTube-каналом Sorted Food.

Читайте також:

Щедрий принц

Принц Вільям готував екологічний бургер на портативній плиті з чистим горінням, їжа була подана у коробці, що розкладається біологічним способом. Майбутній король Великої Британії розповів англійцям про процес приготування їжі та особисто пригостив усіх охочих.

Один із відвідувачів прокоментував побачене: "Моєму мозку знадобилося три секунди, щоб усвідомити. Я сплю?", а інший сказав: "Досі в шоці. Я втратив дар мови".

Дружина принца Вільяма не відстає від нього. Кейт Міддлтон бере участь у різних активностях, раніше вона продемонструвала свою майстерність у грі в хокей та регбі.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.