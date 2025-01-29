Анна Кошмал зізналася, скільки кілограмів набрала під час другої вагітності

Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал розкрила шанувальникам, чи змінилось її тіло під час другої вагітності. Зірка розкрила, скільки кілограм набрала.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Акторка під час вагітності займається йогою. Проте зірка зізналася, що займається для здоров'я організму, а не для схуднення.

Фанати поцікавились в Кошмал, скільки вона набрала кілограмів під час другої вагітності. Артистка зізналася, що вона погладшала на таку кількість кілограмів.

"Зараз я приблизно плюс 20 кг, ніхто мені не вірить, але я ж то знаю", — зізналась акторка.

Анна Кошмал про вагу під час вагітності. Фото: instagram.com/smorkovkina

Раніше ми писали про те, що вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією. А також зірка показалася на останніх термінах вагітності в стильному образі.