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Кошмал розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності

29 січня 2025 11:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Анна Кошмал зізналася, скільки кілограмів набрала під час другої вагітності
Акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал розкрила шанувальникам, чи змінилось її тіло під час другої вагітності. Зірка розкрила, скільки кілограм набрала.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Акторка під час вагітності займається йогою. Проте зірка зізналася, що займається для здоров'я організму, а не для схуднення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Koshmal (@smorkovkina)

Фанати поцікавились в Кошмал, скільки вона набрала кілограмів під час другої вагітності. Артистка зізналася, що вона погладшала на таку кількість кілограмів.

"Зараз я приблизно плюс 20 кг, ніхто мені не вірить, але я ж то знаю", — зізналась акторка.

Кошмал відповіла, скільки кіло набрала під час вагітності
Анна Кошмал про вагу під час вагітності. Фото: instagram.com/smorkovkina

Раніше ми писали про те, що вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією. А також зірка показалася на останніх термінах вагітності в стильному образі.

вагітність Анна Кошмал українські зірки вага соцмережі

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