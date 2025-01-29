Анна Кошмал зізналася, скільки кілограмів набрала під час другої вагітності

Кошмал розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності
Зірка серіалу "Свати" від студії "Квартал 95" Анна Кошмал розкрила шанувальникам, чи змінилось її тіло під час другої вагітності. Зірка розкрила, скільки кілограм набрала.
Про це вона розповіла в Instagram.
Анна Кошмал про вагу під час вагітності
Акторка під час вагітності займається йогою. Проте зірка зізналася, що займається для здоров'я організму, а не для схуднення.
Фанати поцікавились в Кошмал, скільки вона набрала кілограмів під час другої вагітності. Артистка зізналася, що вона погладшала на таку кількість кілограмів.
"Зараз я приблизно плюс 20 кг, ніхто мені не вірить, але я ж то знаю", — зізналась акторка.
Раніше ми писали про те, що вагітна Анна Кошмал на нових фото здивувала компанією. А також зірка показалася на останніх термінах вагітності в стильному образі.
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