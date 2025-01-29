Анна Кошмал призналась, сколько килограммов набрала во время второй беременности

Кошмал рассекретила, сколько кило набрала во время беременности
Звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал раскрыла поклонникам, изменилось ли ее тело во время второй беременности. Звезда раскрыла, сколько килограмм набрала.
Об этом она рассказала в Instagram.
Анна Кошмал о весе во время беременности
Актриса во время беременности занимается йогой. Однако звезда призналась, что занимается для здоровья организма, а не для похудения.
Фанаты поинтересовались у Кошмал, сколько она набрала килограммов во время второй беременности. Артистка призналась, что она поправилась на такое количество килограммов.
"Сейчас я примерно плюс 20 кг, никто мне не верит, но я же это знаю", — призналась актриса.
Ранее мы писали о том, что беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией. А также звезда показалась на последних сроках беременности в стильном образе.
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