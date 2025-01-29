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Кошмал рассекретила, сколько кило набрала во время беременности

29 января 2025 11:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Анна Кошмал призналась, сколько килограммов набрала во время второй беременности
Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал раскрыла поклонникам, изменилось ли ее тело во время второй беременности. Звезда раскрыла, сколько килограмм набрала.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Актриса во время беременности занимается йогой. Однако звезда призналась, что занимается для здоровья организма, а не для похудения.

Фанаты поинтересовались у Кошмал, сколько она набрала килограммов во время второй беременности. Артистка призналась, что она поправилась на такое количество килограммов.

"Сейчас я примерно плюс 20 кг, никто мне не верит, но я же это знаю", — призналась актриса.

Кошмал ответила, сколько кило набрала во время беременности
Анна Кошмал о весе во время беременности. Фото: instagram.com/smorkovkina

Ранее мы писали о том, что беременная Анна Кошмал  на новых фото удивила компанией. А также звезда показалась на последних сроках беременности в стильном образе.

беременность Анна Кошмал украинские звезды вес соцсети

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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