Анна Кошмал призналась, сколько килограммов набрала во время второй беременности

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал раскрыла поклонникам, изменилось ли ее тело во время второй беременности. Звезда раскрыла, сколько килограмм набрала.

Об этом она рассказала в Instagram.

Читайте также:

Анна Кошмал о весе во время беременности

Актриса во время беременности занимается йогой. Однако звезда призналась, что занимается для здоровья организма, а не для похудения.

Фанаты поинтересовались у Кошмал, сколько она набрала килограммов во время второй беременности. Артистка призналась, что она поправилась на такое количество килограммов.

"Сейчас я примерно плюс 20 кг, никто мне не верит, но я же это знаю", — призналась актриса.

Анна Кошмал о весе во время беременности. Фото: instagram.com/smorkovkina

Ранее мы писали о том, что беременная Анна Кошмал на новых фото удивила компанией. А также звезда показалась на последних сроках беременности в стильном образе.