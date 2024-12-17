Кошмал показала беременный животик — фото

Кошмал очаровала стильными фото на последних сроках беременности
Беременная звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал поделилась с поклонниками новыми кадрами. Актриса показалась на последних сроках беременности в стильном образе.
Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.
Кошмал с округлым животиком
На опубликованных кадрах актриса позирует перед камерой на живописном побережье Днепра. Для фотосессии Кошмал выбрала стильное и длинное платье серо-бежевого цвета, коричневое пальто свободного кроя и черные сапоги без каблука. Свой образ актриса дополнила объемной укладкой с волнами и легким макияжем.
"Очень особая зима...в любви и уюте. Летаю", — подписала кадры актриса.
Поклонники в восторге от кадров. Пользователи соцсетей восхищаются стилем и красотой Кошмал.
"Какая красавица счастливая и уютная".
"Такое тепло от этих фотографий. Аня — вы невероятная!"
"Какая вы красивая".
Напомним, звезда сериала "Крепосная" рассекретила пол второго ребенка и поделилась первыми фото вместе.
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