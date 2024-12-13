Анна Сагайдачна розсекретила стать дитини та вперше показала її на фото

Анна Сагайдачна з донькою. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна розсекретила стать новонародженої дитини. Зірка серіалу "Кріпосна" народила донечку та показала, як чоловік зустрічав її з пологового.

Першими фото із немовлям акторка поділилася в Instagram.

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Протягом усієї вагітності акторка тримала у секреті стать малюка, але після повернення з пологового Сагайдачна розкрила шанувальникам головний секрет.

До останнього усі припускали, що Анна вагітна другим хлопчиком, однак знаменитість здивувала прихильників. Акторка виклала світлини із новонародженою донечкою на руках, позуючи в рожевому светрі. Поруч із мамою також позував її старший син.

"Я вже і фото в рожевому повиставляла, а мені продовжують писати, що 100% хлопчик. Ні, котики. У нас найніжніша дівчинка, хоча більшість була впевнена, що хлопчик! Бачите, як я вас здивувала", — поділилася Анна.

Анна Сагайдачна з донькою та сином. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Акторка також показала, як чоловік зустрів її з пологового. Коханий Сагайдачної прикрасив оселю повітряними кульками у рожевих відтінках, а на одній з них подякував їй за народження доньки.

"Кохана, дякую за донечку", — йдеться у написі.

Судячи із напису на кульках, дівчинка з'явилася на світ ще 9 грудня, але зіркова матуся лише через декілька днів наважилася поділитися радісною новиною.

Анна Сагайдачна із новонародженою донькою. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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