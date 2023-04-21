Кошовий розповів, як змінився Зеленський за час повномасштабної війни

Шоумен Євген Кошовий та Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж Новини.LIVE

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий нечасто розповідає про свого друга та у минулому колегу, Президента України Володимира Зеленського. Втім, навіть в такі найскладніші для країни часи, шоумен знаходить час, аби підтримати Зеленського.

Про це Кошовий відверто розповів в інтерв’ю телеведучому Олексію Суханову.

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40-річний шоумен зізнався, що він помітив, як за останній рік змінився Президент України.

"Посмішка в нього з обличчя пішла, але почуття гумору він не втратив. Коли переписуємося, іноді буває так, що щось напише, і я думаю: "О, ти в формі, брат". Звісно, складно бачити людину, яка 17 років посміхається і разом з нею ти, а тут тепер інакше. Він став, як залізо", — розповів Кошовий.

Шоумен Євген Кошовий дає інтерв'ю телеведучому Олексію Суханову. Фото: менеджмент Олексія Суханова

Суттєві зміни Євген помітив, коли побачив обкладинку німецького видання Spiegel.

"Він там взагалі був на себе не схожий. Я там одразу йому написав, мовляв, там з тобою все нормально? Надіслав йому обкладинку. А він каже: "Та то світло таке". Він до цього легко ставиться. Авжеж, він іноді каже неправду, що він спить. Тому що це все видно. Якщо людина 2-3 години не позакриває очі, то все видно", — зізнався Кошовий.

Президент України Володимир Зеленський на обкладинці популярного німецького видання. Фото: Spiegel

Кошовий розповів, що намагається частіше дзвонити та писати відомому другу, аби хоч якось відволікти його від служби.

"Я намагаюся робити це частіше. Але, зрозуміло, що часу на це не вистачає. Та дуже хочеться, щоб він трошки відволікався, тому що за цей рік він щось трошки постарів. Вибачте", — підсумував шоумен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський у виступі перед парламентом Мексики пояснив, чому Росія має програти війну. Також ми розповідали, що Олексій Суханов зробив гучну заяву щодо світових релігій.