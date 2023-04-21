Кошевой рассказал, как изменился Зеленский за время полномасштабной войны

Шоумен Евгений Кошевой и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж Новини.LIVE

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой нечасто рассказывает о своем друге и в прошлом коллеге, Президенте Украины Владимире Зеленском. Впрочем, даже в такие сложные для страны времена шоумен находит время, чтобы поддержать Зеленского.

Об этом Кошевой откровенно рассказал в интервью телеведущему Алексею Суханову.

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40-летний шоумен признался, что заметил, как за последний год изменился Президент Украины.

"Улыбка у него с лица ушла, но чувство юмора он не потерял. Когда переписываемся, иногда бывает так, что что-то напишет, и я думаю: "О, ты в форме, брат". Конечно, сложно видеть человека, который 17 лет улыбается и вместе с ним ты, а здесь теперь по-другому. Он стал, как железо", — рассказал Кошевой.

Шоумен Евгений Кошевой дает интервью телеведущему Алексею Суханову. Фото: менеджмент Алексея Суханова

Существенные изменения Евгений заметил, увидев обложку немецкого издания Spiegel.

"Он там вообще был на себя не похож. Я там сразу ему написал, мол, там с тобой все нормально? Прислал ему обложку. А он говорит: "Да это свет такой". Он к этому легко относится. Конечно, он иногда говорит неправду, что он спит. Потому что все это видно. Если человек 2-3 часа не закрывает глаза, то все видно", — признался Кошевой.

Президент Украины Владимир Зеленский на обложке популярного немецкого издания. Фото: Spiegel

Кошевой рассказал, что пытается чаще звонить и писать известному другу, чтобы хоть как-то отвлечь его от службы.

"Я пытаюсь делать это чаще. Но, понятно, что времени на это не хватает. Но очень хочется, чтобы он немного отвлекался, потому что за этот год он что-то состарился. Извините", — подытожил шоумен.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Мексики объяснил, почему Россия должна проиграть войну. Также мы рассказывали, что Алексей Суханов сделал громкое заявление по поводу мировых религий.