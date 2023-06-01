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Кошовий та Монатік відвідали школу в Миколаєві, в якій лікуються діти

1 червня 2023 10:12
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кошовий та Монатік відвідали школу в Миколаєві, в якій лікуються діти
Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 1 червня, у всіх куточках планети відзначають Міжнародний день захисту дітей. З цієї нагоди публічні особистості, серед яких і знаменитості, відвідують маленьких українців, які потребують підтримки та допомоги. Так, керівник студії "Квартал 95", актор Євген Кошовий разом зі співаком Дмитром Монатіком (MONATIK) напередодні відвідали школу в Миколаєві. 

Відео з зустріччю з дітьми з'явилось в соцмережах музичного виконавця. 

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Знаменитості завітали до однієї зі шкіл, в якій діти перебувають на лікуванні у надскладних умовах: постійно лунають повітряні тривоги і є небезпека обстрілів. Монатік зазначив, що персонал намагається покращити їхнє здоров’я як фізичне, так і емоційне. А діти при цьому ж показують неймовірний приклад стійкості духу.

"Намагалися хоча б ненадовго подарувати позитивні емоції! Нагадати про віру у мрії! Дуже боляче, що вони переживають це все. Але я вірю, що їх життєвий шлях, їх сила, їх несправедливий, складний досвід темного часу — наше світле майбутнє! Наші майбутні лідери і приклад. Наші супергерої", — написав Дмитро. 

Також Дмитро прокоментував терористичний акт в Києві. Під час ракетного обстрілу 1 червня окупантів в одному з районів столиці загинули три людини. Серед них була й дев’ятирічна дівчинка.

"День захисту дітей — надзвичайно важливий день. Адже, діти — це наше майбутнє і наше продовження. Сьогодні в ночі знову обстріли. Знову гинуть діти. Співчуття сімʼям загиблих", — прокоментував Монатік. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасник гурту 5'nizza, співак Сергій Бабкін прозвітував, скільки та куди він задонатив за травень 2023 року. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Надприродне", американський актор Міша Коллінз став новим амбасадором UNITED24.

 

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