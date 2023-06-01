Кошовий та Монатік відвідали школу в Миколаєві, в якій лікуються діти

Співак Дмитро Монатік (MONATIK). Фото: Google

Сьогодні, 1 червня, у всіх куточках планети відзначають Міжнародний день захисту дітей. З цієї нагоди публічні особистості, серед яких і знаменитості, відвідують маленьких українців, які потребують підтримки та допомоги. Так, керівник студії "Квартал 95", актор Євген Кошовий разом зі співаком Дмитром Монатіком (MONATIK) напередодні відвідали школу в Миколаєві.

Відео з зустріччю з дітьми з'явилось в соцмережах музичного виконавця.

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Знаменитості завітали до однієї зі шкіл, в якій діти перебувають на лікуванні у надскладних умовах: постійно лунають повітряні тривоги і є небезпека обстрілів. Монатік зазначив, що персонал намагається покращити їхнє здоров’я як фізичне, так і емоційне. А діти при цьому ж показують неймовірний приклад стійкості духу.

"Намагалися хоча б ненадовго подарувати позитивні емоції! Нагадати про віру у мрії! Дуже боляче, що вони переживають це все. Але я вірю, що їх життєвий шлях, їх сила, їх несправедливий, складний досвід темного часу — наше світле майбутнє! Наші майбутні лідери і приклад. Наші супергерої", — написав Дмитро.

Також Дмитро прокоментував терористичний акт в Києві. Під час ракетного обстрілу 1 червня окупантів в одному з районів столиці загинули три людини. Серед них була й дев’ятирічна дівчинка.

"День захисту дітей — надзвичайно важливий день. Адже, діти — це наше майбутнє і наше продовження. Сьогодні в ночі знову обстріли. Знову гинуть діти. Співчуття сімʼям загиблих", — прокоментував Монатік.

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