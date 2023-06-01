Кошевой и Монатик посетили школу в Николаеве, в которой лечатся дети

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK). Фото: Google

Сегодня, 1 июня, во всех уголках планеты отмечает Международный день защиты детей. По этому случаю публичные личности, среди которых и знаменитости, посещают маленьких украинцев, нуждающихся в поддержке и помощи. Так, руководитель студии "Квартал 95", актер Евгений Кошевой вместе с певцом Дмитрием Монатиком (MONATIK) накануне посетили школу в Николаеве.

Видео со встречей с детьми появилось в соцсетях музыкального исполнителя.

Читайте также:

Звездный визит

Знаменитости посетили одну из школ, в которой дети находятся на лечении в сверхсложных условиях: постоянно раздаются воздушные тревоги и есть опасность обстрелов. Монатик отметил, что персонал пытается улучшить их здоровье как физическое, так и эмоциональное. А дети при этом показывают невероятный пример стойкости духа.

"Пытались хотя бы ненадолго подарить положительные эмоции! Напомнить о вере в мечты! Очень больно, что они переживают это все. Но я верю, что их жизненный путь, их сила, их несправедливый, сложный опыт темного времени — наше светлое будущее! Наши лидеры и пример. Наши супергерои", — написал Дмитрий.

Также Дмитрий прокомментировал террористический акт в Киеве. Во время ракетных обстрелов оккупантов 1 июня в одном из районов столицы погибли три человека. Среди них была девятилетняя девочка.

"День защиты детей — чрезвычайно важный день. Ведь дети — это наше будущее и наше продолжение. Сегодня ночью снова обстрелы. Снова погибают дети. Соболезнования семьям погибших", — прокомментировал Монатик.

Напомним, ранее мы писали, что участник группы 5'nizza, певец Сергей Бабкин отчитался, сколько и куда он задонатил за май 2023 года. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер Миша Коллинз стал новым послом UNITED24.