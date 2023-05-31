Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз став новим амбасадором UNITED24

Президент України Володимир Зеленський та актор Міша Коллінз. Фото: Facebook/u24.gov.ua

Напередодні до Києва потягом прибув американський актор Міша Коллінз, який добре відомий за серіалом Надприродне. 48-річна зірка особисто зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став новим амбасадором фандрайзингової платформи UNITED24.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

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Міша Коллінз давно та послідовно підтримує Україну, звідки родом його предки. Американський актор працюватиме в напрямку "Гуманітарне розмінування". Представлення нового амбасадора відбулося на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголосив, що допомагати Україні з придбанням машин для розмінування — це велике й складне завдання, адже ця техніка дефіцитна у світі, а цикл її виробництва — довготривалий.

"Коли ми звільняємо від окупантів наші території, ми отримуємо багато проблем через заміновану місцевість. На сьогодні в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій. І ми відчуваємо великий дефіцит обладнання, щоб упоратися з такою великою територією", — розповів Володимир Зеленський.

Міша Коллінз зізнався, що його товариш, британський журналіст і фотограф Джайлс Дьюлі, свого часу в Афганістані наступив на вибуховий пристрій і втратив обидві ноги та руку. Тож для нього допомагати в гуманітарному розмінуванні — це особисте питання.

"Я відчуваю свою роль як амбасадора в тому, щоб поширювати інформацію й розповідати історію про те, що відбувається в Україні, для моєї аудиторії по всьому світу й привертати увагу, щоб світова підтримка України й надалі тривала", — наголосив актор.

Актор Міша Коллінз на Банковій. Фото: Офіс Президента

Джайлс Дьюлі, який також був присутній на зустрічі, додав, що його фонд "Спадок війни" (Legacy of War Foundation) також збирає кошти на розмінування і вже став офіційним партнером платформи UNITED24 у Великій Британії.

Міша Коллінз, Володимир Зеленський та Джайлс Дьюлі. Фото: Офіс Президента

В рамках візити до України Коллінз також відвідає Київську та Чернігівську область, де побачить роботу українських саперів.

Міша Коллінз вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїздив в Україну. Він активно підтримує нашу країну від початку повномасштабного російського вторгнення. На річницю війни він записав відеозвернення для UNITED24 українською мовою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський анонсував благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, який організовують зірки футболу Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Також ми розповідали, що гурт Imagine Dragons випустив кліп, знятий у зоні бойових дій в Україні.