Костянтин Меладзе продає віллу в Криму та робить знижку на неї

Композитор, продюсер Костянтин Меладзе. Фото: Google

Після початку повномасштабної війни композитор Костянтин Меладзе переїхав до Італії, де згодом розлучився зі співачкою Вірою Брежнєвою. 60-річний музикант активно розпродає нерухомість у РФ та на окупованих територіях.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Костянтин Меладзе знизив цінник на свою віллу, що продається в окупованому Криму. Продюсер поступився на 11 млн рублів (120 тисяч доларів) і готовий торгуватись ще. Все нібито через побоювання, що житло можуть націоналізувати та продати на торгах. Спочатку за будинок просили 300 мільйонів рублів (3 млн 280 тисяч доларів).

За таку чималу суму майбутній власник отримає двоповерховий будинок у 700 квадратних метрів неподалік Ялти в гурзуфському елітному селищі "Вілла троянд", ділянку на 12 гектарів та басейн.

Вілла Костянтина Меладзе в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Одна з кімнат вілли Костянтина Меладзе в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Басейн Костянтина Меладзе в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Віллу збудували ще 2010 року, але сам Меладзе бував там дуже рідко. Оголошення про продаж цієї нерухомості та будинку в елітному котеджному селищі "Міленіум парк" у Підмосков'ї з'явилися одночасно. Останній Меладзе виставив за 4 млн 15 тисяч доларів. Втім кінцева сума угоди — невідома.

Щодо Віри Брежнєвої, то ані продаж нерухомості ексчоловіка, ані причини їхнього розлучення через сім років офіційного шлюбу вона не коментує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що брати Меладзе виступили в Берліні з ексвіагрянкою з України. Також ми розповідали, коли співачка Анастасія Приходько повідомить її правду про зв’язки з Костянтином Меладзе.