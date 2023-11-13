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Константин Меладзе продает виллу в Крыму и делает скидку на нее

13 ноября 2023 21:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Константин Меладзе продает виллу в Крыму и делает скидку на нее
Композитор, продюсер Константин Меладзе. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После начала полномасштабной войны композитор Константин Меладзе переехал в Италию, где впоследствии развелся с певицей Верой Брежневой. 60-летний музыкант активно распродает недвижимость в РФ и на оккупированных территориях.

Об этом сообщают росСМИ.

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Константин Меладзе снизил ценник на свою виллу, которая продается в оккупированном Крыму. Продюсер уступил 11 млн рублей (120 тысяч долларов) и готов торговаться еще. Все вроде бы из-за опасений, что жилье могут национализировать и продать на торгах. Сначала за здание просили 300 млн рублей (3 млн 280 тысяч долларов).

За такую немалую сумму будущий владелец получит двухэтажный дом в 700 квадратных метров неподалеку от Ялты в гурзуфском элитном поселке "Вилла роз", участок на 12 гектаров и бассейн.

Мелодзе вилла
Вилла Константина Меладзе в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ
Мелодзе вилла
Одна из комнат виллы Константина Меладзе в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ
Мелодзе вилла
Бассейн Константина Меладзе в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ

Вилла была построена еще в 2010 году, но сам Меладзе бывал там очень редко. Объявление о продаже этой недвижимости и дома в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье появилось одновременно. Последнее Меладзе выставил за 4 млн 15 тыс. долларов. Впрочем, конечная сумма сделки — неизвестна.

Что касается Веры Брежневой, то ни продажу недвижимости экс-мужа, ни причины их развода через семь лет официального брака она не комментирует.

Напомним, ранее мы писали, что братья Меладзе выступили в Берлине с экс-виагрянкой из Украины. Также мы рассказывали, когда певица Анастасия Приходько сообщит ее правду о связях с Константином Меладзе.

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