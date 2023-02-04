Козак Сіромаха презентував пісню про спілкування з Богом

Козак Сіромаха презентував нову пісню про діалог святого духа з особистістю
Зірковий мешканець міста Дніпро, козак Сіромаха презентував нову пісню "Засвіт встали козаченки". Також відбулась і прем’єра кліпу.
Він доступний на YouTube каналі виконавця.
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Деталі
За словами Сіромахи, історія виконання цієї пісні пов’язана зі спілкуванням козака з Богом.
"Внутрішні переживання, людське сьогодення, діалог Святого Духа з особистістю. Як сама природа, стихія нам допомога. Переживання за непрофесіоналізм тверезе бачення життя та співчуття людству за втрату віри, любові та безкорисливої взаємодії людства один з одним. Вірю в справжнє живе, найкраще. Бажаю перемоги, любові та миру у серцях", — написав музикант.
Про артиста
Брав участь у восьмому сезоні шоу "Голос країни". На проєкті до нього повернулися усі чотири тренери. Тоді з Олександром (справжнє ім’я співака) співпрацювала переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала. Хоч козак Сіромаха і не переміг у вокальному шоу, але його помітив продюсер Іван Клименко (власник лейблу ENKO).
Олександр закінчив академію козацтва, а тепер викладає козацькі види бойових мистецтв. Він працює в театрі "Люті козаки", де показує трюки на конях і бойовий гопак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що переможці конкурсу "Євробачення 2022" Kalush Orchestra записали пісню "Нумо Козаки" з козаком Сіромахою та презентували кліп на неї. Також ми розповідали про прем’єру нової пісні гурту "Антитіла", яка отримала назву "Фортеця Бахмут". Вони присвятили її стійкості та подвигу українського народу.