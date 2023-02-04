Казак Сиромаха представил песню об общении с Богом

Казак Сиромаха представил новую песню ""Засвіт встали козаченки"

Звездный житель города Днепр, казак Сиромаха представил новую песню "Засвіт встали козаченки". Также прошла и премьера клипа.

Он доступен на YouTube канале исполнителя.

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По словам Сиромахи, история исполнения этой песни связана с общением казака с Богом.

"Внутренние переживания, человеческое настоящее, диалог Святого Духа с личностью. Как сама природа, стихия нам помощь. Переживание за непрофессионализм трезвое видение жизни и сочувствие человечеству за потерю веры, любви и бескорыстного взаимодействия человечества друг с другом. Верю в настоящее живое, верное. Желаю победы, любви и мира в сердцах", — написал музыкант.

Об артисте

Участвовал в восьмом сезоне шоу "Голос країни". На проекте к нему вернулись все четыре тренера. Тогда с Александром (настоящее имя певца) сотрудничала победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала. Хоть казак Сиромаха не победил в вокальном шоу, его заметил продюсер Иван Клименко (владелец лейбла ENKO).

Александр окончил академию казачества, а теперь преподает казацкие виды боевых искусств. Он работает в театре "Лютые казаки", где показывает трюки на лошадях и боевой гопак.

Напомним, ранее мы писали, что победители конкурса "Евровидение 2022" Kalush Orchestra записали песню "Нумо Козаки" с казаком Сиромахой и представили клип на нее. Также мы рассказывали о премьере новой песни группы "Антитіла", которая получила название "Фортеця Бахмут". Они посвятили ее стойкости и подвигу украинского народа.