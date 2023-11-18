Козак Сіромаха записав дуетну пісню з KALUSH

Співак козак Сіромаха. Instagram/kozak.siromaha

Наприкінці минулого року переможці конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra запрем’єрили пісню "Нумо Козаки" з учасником шоу "Голос країни", козаком Сіромахою. Тепер нову композицію з ним записав Олег Псюк, лідер проєкту KALUSH.

Відео на новий трек з’явився на YouTube-каналі KOZAK SIROMAHA.

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За словами артисті, трек "Сіромаха" — це наче вовк-одинак, що живе сам по собі в гаю чи в полі. Так само і KOZAK SIROMAHA любить побути на самоті, живе біля порогів Дніпра в історично козацькому поселенні Таромське. Він завжди тримався якомога далі від юрби, аби присвятити час не розмовам, а молитвам.

Сіромаха наслідує традиції своїх предків та занурює через свої пісні в українську культуру.

"Ця пісня — це той самий випадок, коли спрацьовує синергія сучасного і минулого. Відкриваються двері минулого та звучить питання отамана: "Де твій кінь? Де твій дім? Сіромахо, й чом один?", але у виконанні талановитої молоді, яка грає, співає та робить бітбокс на сопілці. Це було магічно та до глибини душі чутливо. Сам Господь надихає нас діяти через інших", — прокоментував прем’єру KOZAK SIROMAHA.

Фронтмен гуртів KALUSH, Kalush Orchestra, Олег Псюк також прокоментував новинку, відео на яку, до речі, зняв Ігор Павлюк.

"Ця пісня про безкорисливого і самотнього українського козака, який шукає свою долю. Його життя — постійна дорога і боротьба за свободу батьківщини, адже тільки рідний край може дарувати відчуття справжнього щастя".

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