Казак Сиромаха записал дуэтную песню с KALUSH

Певец казак Сиромаха. Instagram/kozak.siromaha

В конце прошлого года победители конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra пригласили песню "Нумо Козаки" с участником шоу "Голос країни", казаком Сиромахой. Теперь новую композицию с ним записал Олег Псюк, лидер проекта Kalush.

Видео на новый трек появился на YouTube-канале KOZAK SIROMAHA.

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По словам артиста, трек "Сиромаха" — это как волк-одиночка, живущий сам по себе в роще или в поле. Так же и KOZAK SIROMAHA любит побыть в одиночестве, живет у порогов Днепра в исторически казацком Таромском поселении. Он всегда держался подальше от толпы, чтобы посвятить время не разговорам, а молитвам.

Сиромаха следует традициям своих предков и погружает через свои песни в украинскую культуру.

"Эта песня — это тот самый случай, когда срабатывает синергия современного и прошлого. Открывается дверь прошлого и звучит вопрос атамана: "Где твой конь? Где твой дом? Сиромаха, и почему один?", но в исполнении талантливой молодежи, которая играет, поет и делает битбокс на свирели. Это было магически и до глубины души чувствительно. Сам Господь вдохновляет нас действовать через других", — прокомментировал премьеру KOZAK SIROMAHA.

Фронтмен групп Kalush, Kalush Orchestra, Олег Псюк также прокомментировал новинку, видео на которую, кстати, снял Игорь Павлюк.

"Эта песня о бескорыстном и одиноком украинском казаке, который ищет свою судьбу. Его жизнь — постоянная дорога и борьба за свободу родины, ведь только родной край может дарить ощущение настоящего счастья".

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