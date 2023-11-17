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Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Каменських

17 листопада 2023 15:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Каменських
Репер Потап. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Репер та продюсер Потап в дуеті з артисткою Katarina випустив новий трек "Рай де?". Режисером відео став Віктор Скуратовський.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Потап представив чуттєвий трек про жінок, які чекають на коханих з фронту

Потап представив перший жіночий дует після розпаду гурту "Потап і Настя". Пісня "Рай де?" розказує про ситуацію, яка спіткала багато українських жінок, які зараз чекають на своїх чоловіків.

"Війна розлучила багато сімей, і це величезна трагедія для кожної. Якась жінка чекає чоловіка з фронту, якась поїхала з дітьми за кордон і рахує дні до зустрічі з ним. Адже рай для закоханої жінки — це коли коханий поруч. Коли вона в розлуці з ним, ворота в Едем автоматично зачиняються", — розповідає про цю пісню сам Потап.

Katarina займається музикою з 11 років, в дитинстві була переможницею багатьох вокальних конкурсів, навчалась в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва. З 14 років мріяла стати відомою співачкою, але ніяк не наважувалась зайнятись власною авторською творчістю.

 

Співачка Katarina. Фото: менеджмент артистки
Співачка Katarina. Фото: менеджмент артистки

"Ми з Олексієм давно знайомі, дружимо сім’ями. Він надихає мене як музикант і як продюсер. І от я наважилась звернутися до нього за порадою, бо Олексій написав багато україномовних пісень, і я розуміла, що він знається на музиці. Приїхала на студію, і це переросло в написання пісень, разом ми зробили декілька крутих треків, мабуть, пізніше, я теж поділюся ними. А от коли з'явилася демо-версія "Рай де?", ми зрозуміли, що хочемо зробити цю пісню дуетною. Цей трек про те, як жінкам болюче і складно жити без раю, який для неї створює коханий. Як жінка я розумію, що без коханої людини рай неможливий ніде", — розповідає вона.

Режисер відео Віктор Скуратовський, говорить, що це відео про закоханих, які далеко один від одного. Вони поруч, але в паралельних світах. Шукають рай, в якому вони б були один з одним, але не знаходять. Головна героїня розуміє, що життя без коханого нестерпне, тому вона перетворюється на русалку і знову зникає в морі.

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