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Співак CHEEV презентував свій другий альбом

17 листопада 2023 17:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співак CHEEV презентував свій другий альбом
Співак CHEEV. Фото: менеджмент артиста.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак CHEEV представив нову платівку, яка емоційно продовжує перший альбом співака "Драма". Назва обумовлена впливом на музику CHEEV жанру синематик — кінематографічної музики.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співака.

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В піснях з нової платівки містяться елементи, які використовують для озвучування фільмів, що надає більшої залученості в атмосферу. Концепція назви альбому Нуар (Noir) пов'язана з відповідним кінематографічним жанром. Своєї популярності кіно у стилі Нуар здобуло за часів Другої Світової війни. Нова платівка CHEEV проводить певну паралель з тим, що переживає наша країна сьогодні, адже альбом записаний також під час війни.

Артист переосмислює оригінальний жанр, якому властиві песимізм і недовіра, та створює свій "Нуар", наповнюючи його оптимізмом та надією. Так, наприклад, пісня "Опівночі" розповідає про пошук чогось світлого навіть в найпохмуріших моментах життя, а трек "Пароль" передає відчуття ейфорії під час закоханості.

"В альбомі тематично є велика кількість посилань на фільми. У пісні "Мрієшся" — "ніби я навік у фільмі сорокових, все чорно-біле", у пісні "Де моя любов живе" — "Наші серіал чекають нові сезони, але тепер у тонах "нуар", у пісні "Не той герой" — "Навіть і в сіткомах не завжди все добре, хоч і кожна серія закінчується все одно закадровим сміхом". Альбом починається досить похмуро, але з кожною піснею додається все більше надії, а закінчується він фразами "ми вдвох, і цього нам достатньо, любити як востаннє, адже я з тобою", — коментує нову платівку CHEEV.

Більшість композицій з альбому "Noir" прихильники почули в рамках першого всеукраїнського туру співака, який триває з літа, і має шалену підтримку серед шанувальників CHEEV.

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