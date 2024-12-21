Віталій Козловський оказав підрослого сина та дружину — відео

Козловський розчулив кадрами з підрослим сином у вишиванці
Співак Віталій Козловський та його дружина Юлія Бакуменко розчулили шанувальників новими кадрами із сином Оскаром. Зіркова батьки придбали для малюка його першу вишиванку.
На своїй сторінці в Instagram виконавець поділився зворушливим відео.
Віталій Козловський показав 10-місячного сина
Співак та його дружина вирішили зробити на згадку сімейну фотосесію, аби зафільмувати ще один місяць з життя їхнього синочка.
Для знімання зіркова родина обрала family look — джинси та вишиванку. Юлія одягнула білу вишиванку із блакитним орнаментом, в той час як Віталій був у блакитній вишиванці із білою вишивкою.
Для маленького Оскара батьки також підібрали ошатне вбрання — білі штанці та вишиванку, а також пінетки із національним орнаментом.
"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом", — звернувся до сина Козловський.
Раніше Юлія Бакуменко відреагувала на непрохані поради про виховання сина.
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