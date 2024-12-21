Виталий Козловский оказал подросшего сына и жену — видео

Виталий Козловский с женой и сыном. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Певец Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко умилили поклонников новыми кадрами с сыном Оскаром. Звездные родители приобрели для малыша его первую вышиванку.

На своей странице в Instagram исполнитель поделился трогательным видео.

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Певец и его жена решили сделать в память семейную фотосессию, чтобы снять еще один месяц из жизни их сыночка.

Для съемки звездная семья выбрала family look — джинсы и вышиванку. Юлия одела белую вышиванку с голубым орнаментом, в то время как Виталий был в голубой вышиванку с белой вышивкой.

Для маленького Оскара родители также подобрали великолепный наряд — белые штанишки и вышиванку, а также пинетки с национальным орнаментом.

"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом", — обратился к сыну Козловский.

Ранее Юлия Бакуменко отреагировала на незваные советы о воспитании сына.

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