Виталий Козловский оказал подросшего сына и жену — видео

Козловский растрогал кадрами с подросшим сыном в вышиванке
Певец Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко умилили поклонников новыми кадрами с сыном Оскаром. Звездные родители приобрели для малыша его первую вышиванку.
На своей странице в Instagram исполнитель поделился трогательным видео.
Виталий Козловский показал 10-месячного сына
Певец и его жена решили сделать в память семейную фотосессию, чтобы снять еще один месяц из жизни их сыночка.
Для съемки звездная семья выбрала family look — джинсы и вышиванку. Юлия одела белую вышиванку с голубым орнаментом, в то время как Виталий был в голубой вышиванку с белой вышивкой.
Для маленького Оскара родители также подобрали великолепный наряд — белые штанишки и вышиванку, а также пинетки с национальным орнаментом.
"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом", — обратился к сыну Козловский.
Ранее Юлия Бакуменко отреагировала на незваные советы о воспитании сына.
Также мы писали, что у годовалой дочери Саши Бо произошла остановка дыхания.
Читайте Новини.LIVE!