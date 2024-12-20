В однорічної доньки Саші Бо сталася зупинка дихання — подробиці, фото

Саша Бо з донькою. Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про найжахливіший день свого життя. У однорічної доньки знаменитості Віри сталася зупинка дихання.

Про те, що сталося блогерка розповіла в Instagram.

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Зірка соцмереж вийшла на зв'язок із шанувальниками у своєму блогу та розповіла, що пережила один з найгірших днів свого життя та показала забинтовану ніжку доньки.

"Вчора був найстрашніший день мого життя, вже все позаду", — написала Бо.

Донька Саші Бо захворіла. Фото: instagram.com/sashaabo

Напередодні донька Олександри захворіла. У маленької Віри піднялася висока температура, яка спровокувала фібрильні судоми та зупинку дихання.

Чоловік Саші Бо з донькою. Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка звернулася до усіх батьків із важливою настановою, завжди мати в аптечці необхідні препарати та вміти надавати дитині першу допомогу у важких ситуаціях.

"Батьки мають мати в аптечці необхідні препарати, щоб негайно збити температуру та розслабити м'язи (якщо є освіта). Кожен з батьків зобов'язаний вміти надавати першу невідкладну допомогу при зупинці дихання. Будьте готові до того, що "швидка" може їхати 30 хвилин! Тому сідайте в машину і сигнальте безперестанку! Нас пропускали, ніби все розуміли. Їдьте або біжіть до найближчої станції "швидкої", там продовжать надавати невідкладну допомогу і з сиренами довезуть вас до найближчої лікарні", — розповіла зіркова матуся.

Донька Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

У критичній ситуації Саша та її чоловік не стали чекати "швидку", а одразу сіли на авто та поїхали до найближчої лікарні. По дорозі Олександрі довелося робити штучне дихання донечці.

"Я вперше в житті робила штучне дихання своїй дитині. Я не знаю, як забути вчорашній день, якщо він поділив моє життя на до і після", — поділилася блогерка.

Саша Бо із донькою потрапила до лікарні. Фото: instagram.com/sashaabo

На щастя, медикам вдалося стабілізувати стан Віри. Саша поділилася, що їх із донькою вже перевели з реанімації до стаціонару. Дівчинка почувається значно краще та вже навіть почала активно гратися.

"Нас перевели з реанімації до стаціонару, у Вірочки все чудово по аналізах і вона прекрасно почувається. Все минулось без наслідків. Дякую за добрі слова!" — написала Саша.

Однорічна донька Саші Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

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