Козловський у зворушливому відео показав, як відбудовується Київ після обстрілів

Співак Віталій Козловський у Києві під час повномасштабної війни. Фото: менеджмент артиста

На початку повномасштабної війни співак Віталій Козловський відзняв відео на пісню "Інша весна/Нас весна не там зустріла". В ньому він показав зруйновані російськими окупантами будинки в столиці.

І ось зараз у новому відео співак на своєму YouTube-каналі показав, як змінився Київ за понад рік повномасштабної війни.

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Подробиці

Зйомки відбулися у місцях, що зазнали найбільших ворожих ударів у столиці. Це житлові будинки на Оболоні та на Виноградарі, а також ТРЦ Retroville. Через 365 днів від тогорічних зйомок Віталій з оператором проїхав цими ж місцями, щоб показати, як відновлюється місто, як життя повертається туди, де його зупинила ворожа зброя.

"На сусідніх вулицях у Києві були понівечені будинки від ударів ракет, на згарищі лежали уламки, а люди плакали, бо втратили рідних і сусідів, залишились без нічого і не знали, що буде далі. Сьогодні ж біля світлого оновленого будинку вони садять квіти, черемшину, бо вона росла на цьому ж місці до вибуху — для них це символ затишку та відновлення. І це вже маленькі кроки до великої Перемоги", — прокоментував прем'єру Козловський.

Коментарі шанувальників

Ми все відбудуємо. Зробимо краще ніж було. Бо ми Українці!!! Зробимо нашу землю квітучою і прекрасною. І будемо пам'ятати вічно тих кого вбила ця безжальна війна

Пишаюся своєю країною

Важко уявити, що ми пережили за рік. Але нас не зламати

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іво Бобул перезаписав свій хіт "А липи цвітуть" на сучасний лад. Також ми розповідали, що на війні загинув учасник відомого українського рок-гурту SilverTown, зірковий захисник України Андрій Касенюк.