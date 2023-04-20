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Іво Бобул перезаписав свій хіт "А липи цвітуть" на сучасний лад

20 квітня 2023 11:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Іво Бобул перезаписав свій хіт "А липи цвітуть" на сучасний лад
Народний артист України, співак Іво Бобул. Фото: Facebook/ivo.bobul.94
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після скандалу з блогеркою співак Іво Бобул активніше з’являється в інфопросторі. Артист готується до великого концерту в столичному палаці "Україна" і презентує нові пісні. 

Так, наприклад, на YouTube-каналі музичного проєкту KOLABA з'явилося відео на нову версію відомого хіта Бобула.

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Про нову версію

Знаний хіт із понад 30-річною історією "А липи цвітуть" зазвучав по-новому. До того ж сам Іво Бобул знявся в однойменному кліпі, який для KOLABA став дебютним. Новинка уже звучить на радіостанціях України та доступна на всіх стрімінгових платформах.      

"Ми знаємо секрет телепортації хіта минулого у майбутнє. "А липи цвітуть" — легендарна робота, яка стала хітом ще три десятки років тому. Ми зробили пісню по-новому — так, щоб її почуло та полюбило молоде покоління українців. А тема кохання актуальна в усі епохи. Це сила, яка надихає та стимулює до неможливого", — розповіли молоді музикантию 

Хто такі KOLABA

Проєкт створили львів’янин Андрій Павлеса та полтавець Владислав Крипак під час воєнного часу, а саме 8 квітня 2022 року. Мета хлопців - підтримка морального духу ЗСУ та усіх українців. Ще одна ціль нової команди - розвиток та популяризація української музики - шляхом колаборацій з артистами у нетипових для них стилях та створення реміксів.

"Пацики на моциках", "Ой, мамо, люблю Гриця", "А калина не верба", "Ти щаслива будеш" — найпопулярніші хіти та ремікси музичного гурту KOLABA, які потрапили в чарти музичних майданчиків.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KOLABA (@kolaba.music)

Нагадаємо, раніше ми писали, Kalush Orchestra презентували кліп на дуетну пісню з відомим канадським репером. Також ми розповідали, що українська актриса з Голлівуду знялась у кліпі музиканта Hozier.

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