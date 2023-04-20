Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Козловский в трогательном видео показал, как отстраивается Киев после обстрелов arrow

Козловский в трогательном видео показал, как отстраивается Киев после обстрелов

20 апреля 2023 12:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Козловский в трогательном видео показал, как отстраивается Киев после обстрелов
Певец Виталий Козловский в Киеве во время полномасштабной войны. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале полномасштабной войны певец Виталий Козловский снял видео на песню "Інша весна/Нас весна не там зустріла". В нем он показал разрушенные российскими оккупантами дома в столице.

И вот сейчас в новом видео певец на своем YouTube-канале показал, как изменился Киев за год полномасштабной войны.

Читайте также:

Подробности

Съемки прошли в местах, подвергшихся наибольшим вражеским ударам в столице. Это жилые дома на Оболони и Виноградаре, а также ТРЦ Retroville. Через 365 дней после съемок в прошлом году Виталий с оператором проехал по этим же местам, чтобы показать, как восстанавливается город, как жизнь возвращается туда, где ее остановило вражеское оружие.

"На соседних улицах в Киеве были изуродованы дома от ударов ракет, на пепелище лежали обломки, а люди плакали, потому что потеряли родных и соседей, остались без ничего и не знали, что будет дальше. Сегодня же у светлого обновленного дома они сажают цветы, черемуху, потому что она росла на этом же месте до взрывадля них это символ уюта и восстановления. И это уже маленькие шаги к великой Победе", — прокомментировал премьеру Козловский.

Комментарии поклонников

  • Мы все отстроим. Сделаем лучше, чем было. Потому что мы Украинцы!!! Сделаем нашу землю цветущей и прекрасной. И будем помнить вечно тех, кого убила эта безжалостная война
  • Горжусь своей страной
  • Трудно представить, что мы пережили через год. Но нас не сломить

Напомним, ранее мы писали, что певец Иво Бобул перезаписал свой хит "А липи цвітуть" на современный лад. Также мы рассказывали, что на войне погиб участник известной украинской рок-группы SilverTown, звездный защитник Украины Андрей Касенюк.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас