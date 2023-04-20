Козловский в трогательном видео показал, как отстраивается Киев после обстрелов

Певец Виталий Козловский в Киеве во время полномасштабной войны. Фото: менеджмент артиста

В начале полномасштабной войны певец Виталий Козловский снял видео на песню "Інша весна/Нас весна не там зустріла". В нем он показал разрушенные российскими оккупантами дома в столице.

И вот сейчас в новом видео певец на своем YouTube-канале показал, как изменился Киев за год полномасштабной войны.

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Съемки прошли в местах, подвергшихся наибольшим вражеским ударам в столице. Это жилые дома на Оболони и Виноградаре, а также ТРЦ Retroville. Через 365 дней после съемок в прошлом году Виталий с оператором проехал по этим же местам, чтобы показать, как восстанавливается город, как жизнь возвращается туда, где ее остановило вражеское оружие.

"На соседних улицах в Киеве были изуродованы дома от ударов ракет, на пепелище лежали обломки, а люди плакали, потому что потеряли родных и соседей, остались без ничего и не знали, что будет дальше. Сегодня же у светлого обновленного дома они сажают цветы, черемуху, потому что она росла на этом же месте до взрыва — для них это символ уюта и восстановления. И это уже маленькие шаги к великой Победе", — прокомментировал премьеру Козловский.

Комментарии поклонников

Мы все отстроим. Сделаем лучше, чем было. Потому что мы Украинцы!!! Сделаем нашу землю цветущей и прекрасной. И будем помнить вечно тех, кого убила эта безжалостная война

Горжусь своей страной

Трудно представить, что мы пережили через год. Но нас не сломить

Напомним, ранее мы писали, что певец Иво Бобул перезаписал свой хит "А липи цвітуть" на современный лад. Также мы рассказывали, что на войне погиб участник известной украинской рок-группы SilverTown, звездный защитник Украины Андрей Касенюк.