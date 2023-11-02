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Козловський відреагував на те, що його "поховали" росіяни

2 листопада 2023 21:50
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Козловський відреагував на те, що його "поховали" росіяни
Співак і захисник України Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Днями російські пропагандистські канали поширювали інформацію про те, що Віталій Козловський загинув на фронті. Співак прокоментував цей фейк. 

Відеозвернення опублікував у сторіс в Instagram

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Справи в них дуже кепські

Співак і захисник України Віталій Козловський вийшов у розмовне сторіс, щоб продемонструвати прихильникам і ворогам, що він живий і здоровий. Він розповів, що чув про розповсюджений фейк і дехто навіть повірив у нього і хвилювався за артиста. 

Скриншот з телеграм-каналу

"Мені люди показали новину, де наші кончені сусіди мене вже встигли поховати. Я живий, зі мною все гаразд. І дякую всім, хто хвилювався. Часи такі, що інформацію треба дуже ретельно перевіряти і навіть дізнавшись найстрашніше з неофіційних джерел про когось з ваших близьких, не поспішайте панікувати. Ймовірно, це помилка, або просто маніпуляція і фейк", — розповів Козловський.

 

козловський
Скриншот зі сторіс instagram.com/vkozlovsky_music 

Він додав, що якщо росіяни використовують вже такі дешеві маніпуляції і хоронять живих, це означає, що справи у них дуже кепські. Тому Віталій закликав продовжувати боротьбу і не забувати донатити. 

Нагадаємо, Кондратюк зізнався, скільки ще йому винен Козловський. 

Також ми писали, що Віталій Козловський перевівся з Нацгвардії до іншого підрозділу. 

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