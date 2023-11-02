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Козловский отреагировал на то, что его "похоронили" россияне

2 ноября 2023 21:50
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Козловский отреагировал на то, что его "похоронили" россияне
Певец и защитник Украины Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

На днях русские пропагандистские каналы распространяли информацию о том, что Виталий Козловский погиб на фронте. Певец прокомментировал этот фейк.

Видеообращение опубликовал в сторис в Instagram.

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Дела у них очень плохи

Певец и защитник Украины Виталий Козловский вышел в разговорное сторис, чтобы продемонстрировать поклонникам и врагам, что он жив и здоров. Он рассказал, что слышал о распространенном фейке и кое-кто даже поверил в него и волновался за артиста.

 

Скриншот с телеграм-канала

"Мне люди показали новость, где наши конченые соседи меня уже успели похоронить. Я жив, со мной все хорошо. И благодарю всех, кто волновался. Времена такие, что информацию надо очень тщательно проверять, и даже узнав самые страшные новости из неофициальных источников о ком-то из ваших близких, не спешите паниковать. Вероятно, это ошибка или просто манипуляция и фейк", — рассказал Козловский.

Он добавил, что если россияне используют уже такие дешевые манипуляции и хоронят живых, значит дела у них очень плохи. Потому Виталий призвал продолжать борьбу и не забывать донатить.

 

козловський
Скриншот со сторис instagram.com/vkozlovsky_music 

Напомним, Кондратюк признался, сколько ему еще должен Козловский.

Также мы писали, что Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии в другое подразделение.

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