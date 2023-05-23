Краса не підвладна часу: Гвен Стефані вразила юним виглядом

Співачка Гвен Стефані. Фото: instagram.com/gwenstefani/

Співачка Гвен Стефані порадувала підписників власним фото, зробленим, коли вона була зовсім юною. Зірка ще раз довела, що роки не відображаються на її зовнішності.

Знімок знаменитість за постила на своїй сторінці у Instagram.

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Прихильники засипали співачку компліментами, запевнивши, що вона майже не змінилася з тих часів. Гвен часто чує, що її зовнішність не підвладна часу і вона не виглядає на свій паспортний вік. Зірка минулого року відзначила 53-й день народження.

"Люди говорять про мій вік, і це комплімент, я дещо одержима питанням свого старіння теж, — говорить Гвен в інтерв'ю Daily Telegraph, — секрет простий: намагаюся бути кращою версією себе, як ззовні так і внутрішньо".

Артистка свого часу зізналася, що програла роль у фільму "Містер та місіс Смітт" Анджеліні Джолі.

"Я думала, що майже отримала цю роль. Я ходила на багато прослуховувань, була дуже конкурентна, хотіла працювати у кіно, але музика мене вабила більше", — розповіла Гвен у шоу Говарда Стерна.

Стефані грала у серіалі "Затока Доусона" і фільмі "Авіатор".

Нагадаємо, модель Ешлі Грем здивувала своїх підписників у соціальній мережі несподіваним лайфхаком. Зірка зізналася, що спить із заклеєним ротом.

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