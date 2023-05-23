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Красота не подвластна времени: Гвен Стефани поразила юным видом

23 мая 2023 18:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Красота не подвластна времени: Гвен Стефани поразила юным видом
Певица Гвен Стефани. Фото: instagram.com/gwenstefani/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Гвен Стефани порадовала подписчиков собственным фото, сделанным, когда она была совсем юной. Поклонники еще раз убедились, что годы над не отображаются на ее внешности. 

Фото знаменитость запостила на своей странице в Instagram.

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Поклонники засыпали певицу комплиментами, заверив, что она почти не изменилась с тех пор. Гвен часто слышит, что ее внешность не подвластна времени и она не выглядит на свой паспортный возраст. Звезда в прошлом году отметила 53-й день рождения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Люди говорят о моем возрасте, и это комплимент, я несколько одержима вопросом своего старения тоже , — говорит Гвен в интервью Daily Telegraph, — секрет прост: стараюсь быть лучшей версией себя, как снаружи так и внутренне".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Артистка в свое время призналась, что проиграла роль в фильме "Мистер и миссис Смит" Анджелине Джоли.

"Я думала, что почти получила эту роль. Я ходила на много прослушиваний, была очень конкурентна, хотела работать в кино, но музыка меня привлекала больше", — рассказала Гвен в шоу Говарда Стерна.

Стефани играла в сериале "Бухта Доусона" и фильме "Авиатор".

Напомним, модель Эшли Грэм удивила своих подписчиков в социальной сети неожиданным лайфхаком. Звезда призналась, что спит с заклеенным ртом.

Ранее певица Нелли Фуртадо впервые за 6 лет устроила фотосессию для журнала. Звезда также призналась, что страдает психологическим недугом.

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