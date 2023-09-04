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Краса по-американськи: донька Сінді Кроуфорд знялась у гламурній фотосесії

4 вересня 2023 12:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Сінді Кроуфорд знялась у гламурній фотосесії
Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька моделі Сінді Кроуфорд знялась у гламурній фотосесії. Дівчина приміряла яскраві образи у стильній зйомці.

Фото поділилося видання D la Repubblica у своєму Instagram.

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Видання представило Кайю Гербер як "красу по-американськи", яка передає старий голлівудський гламур у цій модній історії Celine. Стилістом фотосесії стала Сюзанна Коллер. Кайя з'явилась у кадрі у блискучих вечірніх сукнях та строгому костюмі.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

У своєму інтерв'ю D la Repubblica Гербер розповіла про особистості, які здійснили на неї серйозний вплив. Одна з таких — Джейн Біркін. Інша — Джейн Фонда та її кар’єра відданого активіста, а тепер і еколога.

До речі, мама Кайі, Сінді Кроуфорд, раніше потрапила у скандал.

Читачі Vogue розкритикували журнал за фотошоп супермоделей, включаючи Сінді Кроуфорд, Лінду Євангелісту, Наомі Кемпбелл і Крісті Терлінгтон на обкладинці. Аудиторія обурена зневажливим ставленням до віку зірок.

Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.

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