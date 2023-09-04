Краса по-американськи: донька Сінді Кроуфорд знялась у гламурній фотосесії
Донька моделі Сінді Кроуфорд знялась у гламурній фотосесії. Дівчина приміряла яскраві образи у стильній зйомці.
Фото поділилося видання D la Repubblica у своєму Instagram.
Мамина гордість
Видання представило Кайю Гербер як "красу по-американськи", яка передає старий голлівудський гламур у цій модній історії Celine. Стилістом фотосесії стала Сюзанна Коллер. Кайя з'явилась у кадрі у блискучих вечірніх сукнях та строгому костюмі.
У своєму інтерв'ю D la Repubblica Гербер розповіла про особистості, які здійснили на неї серйозний вплив. Одна з таких — Джейн Біркін. Інша — Джейн Фонда та її кар’єра відданого активіста, а тепер і еколога.
До речі, мама Кайі, Сінді Кроуфорд, раніше потрапила у скандал.
Читачі Vogue розкритикували журнал за фотошоп супермоделей, включаючи Сінді Кроуфорд, Лінду Євангелісту, Наомі Кемпбелл і Крісті Терлінгтон на обкладинці. Аудиторія обурена зневажливим ставленням до віку зірок.
Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.