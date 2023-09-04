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Красота по-американски: дочь Синди Кроуфорд снялась в гламурной фотосессии

4 сентября 2023 12:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Сінді Кроуфорд знялась у гламурній фотосесії
Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь модели Синди Кроуфорд снялась в гламурной фотосессии. Девушка примеряла яркие образы в стильной съемке.

Фото поделилось издание D la Repubblica в своем Instagram.

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Издание представило Кайю Гербер как "красоту по-американски", передающую старый голливудский гламур в этой модной истории Celine. Стилистом фотосессии стала Сюзанна Коллер. Кайя появилась в кадре в блестящих вечерних платьях и строгом костюме.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

 

Модель Кайя Гербер. Фото: instagram.com/drepubblicait/

В своем интервью D la Repubblica Гербер рассказала о личностях, оказавших на нее серьезное влияние. Одна из таких — Джейн Биркин. Другая — Джейн Фонда и ее карьера преданного активиста, а теперь и эколога.

Кстати, мама Кайи, Синди Кроуфорд, раньше попала в скандал.

Читатели Vogue раскритиковали журнал за фотошоп супермоделей, включая Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон на обложке. Аудитория возмущена пренебрежительным отношением к возрасту звезд.

Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.

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