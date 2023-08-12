Обкладинку Vogue з легендарними моделями захейтили у мережі
Шанувальники журналу Vogue не були вражені новою зйомкою обкладинки за участю легендарних супермоделей Сінді Кроуфорд, Лінди Євангелісти, Наомі Кемпбелл і Крісті Тарлінгтон.
Про це пише Daily Mail.
Легендарні моделі у фотошопі
Багато хто почав критикувати креативний напрямок, обраний для обкладинок, де відомі зірки були в темних кольорах на сріблясто-сірому тлі.
- "Це повинно було бути неймовірно, ця обкладинка мала б нам усім заткнути рота, але вона чомусь примітивна, і це справжня ганьба".
- "Супермоделі схожі на домогосподарок у вересневому випуску… Неповага".
- "Безумовно, можна було зробити краще на цій обкладинці. Чотири найкращі супермоделі, яких коли-небудь знав світ, і це був вибір для обкладинки?".
- "Вересневий номер моди виглядає катастрофічно, вибачте"
- "Позування дивне. Ніби всіх знімали окремо, а потім фотошопили разом", — пишуть обурені фанати.
Використання фотошопу також викликали нарікання, оскільки дехто вважав, що знамените обличчя Сінді Кроуфорд виглядає на зображенні значно інакше.
- "Я не впізнав тут Сінді Кроуфорд, враховуючи суворий вираз обличчя та мляве волосся. Я чесно думав, що це Джулія Робертс після нещасного випадку".
- "Почекай...ЦЕ Сінді Кроуфорд??? Що вона з собою зробила? Якби ви не назвали її імені, я б взагалі не підозрював, що це вона".
- "Що це вони зробили з обличчям Сінді Кроуфорд?".
Але дехто поділилися своїм захватом від того, що такі культові моделі потрапили в центр уваги у вересневому номері, про що написали в Twitter: "Нарешті Vogue вирішив повернутися до культових обкладинок і перестати підлабузнювати Кардаш’ян. Ось це, я розумію, обкладинки".
Зйомка обкладинки, знята фотографом Рафаелем Паваротті, була зроблена для реклами майбутнього документального серіалу Apple TV+ "Супермоделі", прем’єра яких відбудеться 20 вересня.
Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.
Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.