Обкладинку Vogue з легендарними моделями захейтили у мережі

Моделі Наомі Кемпбелл, Кріссі Терлігнтон, Лінда Євагнеліста та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Шанувальники журналу Vogue не були вражені новою зйомкою обкладинки за участю легендарних супермоделей Сінді Кроуфорд, Лінди Євангелісти, Наомі Кемпбелл і Крісті Тарлінгтон.

Про це пише Daily Mail.

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Багато хто почав критикувати креативний напрямок, обраний для обкладинок, де відомі зірки були в темних кольорах на сріблясто-сірому тлі.

"Це повинно було бути неймовірно, ця обкладинка мала б нам усім заткнути рота, але вона чомусь примітивна, і це справжня ганьба".

"Супермоделі схожі на домогосподарок у вересневому випуску… Неповага".

"Безумовно, можна було зробити краще на цій обкладинці. Чотири найкращі супермоделі, яких коли-небудь знав світ, і це був вибір для обкладинки?".

"Вересневий номер моди виглядає катастрофічно, вибачте"

"Позування дивне. Ніби всіх знімали окремо, а потім фотошопили разом", — пишуть обурені фанати.

Моделі Наомі Кемпбелл, Кріссі Терлігнтон, Лінда Євагнеліста та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Використання фотошопу також викликали нарікання, оскільки дехто вважав, що знамените обличчя Сінді Кроуфорд виглядає на зображенні значно інакше.

"Я не впізнав тут Сінді Кроуфорд, враховуючи суворий вираз обличчя та мляве волосся. Я чесно думав, що це Джулія Робертс після нещасного випадку". "Почекай...ЦЕ Сінді Кроуфорд??? Що вона з собою зробила? Якби ви не назвали її імені, я б взагалі не підозрював, що це вона". "Що це вони зробили з обличчям Сінді Кроуфорд?".

Але дехто поділилися своїм захватом від того, що такі культові моделі потрапили в центр уваги у вересневому номері, про що написали в Twitter: "Нарешті Vogue вирішив повернутися до культових обкладинок і перестати підлабузнювати Кардаш’ян. Ось це, я розумію, обкладинки".

Зйомка обкладинки, знята фотографом Рафаелем Паваротті, була зроблена для реклами майбутнього документального серіалу Apple TV+ "Супермоделі", прем’єра яких відбудеться 20 вересня.

Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.