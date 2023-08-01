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57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності

1 серпня 2023 15:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності
Модель Сінді Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сінді Кроуфорд виправдала свій статус супермоделі, одягнувши білий топ та сині джинсові шорти Daisy Duke. Знаменитість відтворила свою культову рекламу Pepsi під час Super Bowl 1992 року.

Про це пише Daily Mail.

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57-річна королева подіумів знялась у рекламі текіли разом з That Chick Angel. Реклама нагадувала також ролик Pepsi у 2021 році за участю моделі.

"Це був один із тих моментів у моїй кар’єрі, коли я йшла вулицею, люди казали: "Пепсі!". Або я була в барі, і люди посилали мені пепсі. І це смішно, тому що під час Хелловіну багато жінок одягалися як я в тій рекламі", — пригадала модель.

 

Кроуфорд також з'явилася в рекламі Diet Pepsi у 2002 році, де вона поїхала на ту саму заправку, цього разу одягнена у вузьку білу блузку та джинсові шорти, за кермом білого джипа.

Раніше син супермоделі 1990-х років Сінді Кроуфорд Преслі Гербер з'явився на обкладинці модного журналу.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.

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