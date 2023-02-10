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Креативный директор Balenciaga дал первое интервью после громкого БДСМ-скандала с детьми

10 февраля 2023 14:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия о БДСМ-скандале с детьми
Креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года фотосессия французского дома моды Balenciaga, на которой дети позировали с БДСМ-атрибутикой, вызвала настоящий скандал. Креативный директор бренда Демна Гвасалия дал первое интервью после  рекламной кампании, в которой миллионы увидели пропаганду педофилии.

Об этом сообщается на сайте Vogue.

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Подробности

В интервью Гвасалия заявил, что во время съемки рекламной кампании не подразумевалось того, что в ней увидели, а сам он во время просмотра снимков не заметил ничего подозрительного.

"Я был ошеломлен, когда услышал о присутствии в съемке судебных документов, оправдывающих жестокое обращение с детьми. Это были неудачные, но непреднамеренные совпадения, и это единственное объяснение, которое мне кажется правдоподобным. Я могу объяснить это только так", — заявил он.

Он добавил, что рекламные кампании с детьми и с моделями снимались в разное время и с разными командами, а сам он в съемке не участвовал. Гвасалия отметил, что посыл у рекламной кампании был совсем другой.

"Детскую одежду и сумки с плюшевыми мишками отсылали в панк и DIY-культуру, но не в БДСМ", — сказал Демна.

Креативный директор Balenciaga признает, что его решение сделать подобную рекламную кампанию было неудачным. Он также прокомментировал предположение, что бренд снял такую рекламную кампанию специально, поскольку провокация всегда была характерна для Гвасалии. По словам Демны, бренд изучил уроки с этого скандалу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинская супермодель Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке. Также мы рассказывали, что скандальная аферистка-россиянка Анна Делви стала лицом компании бренда Alexander Wang.

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