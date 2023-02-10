Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия о БДСМ-скандале с детьми

Креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия

В конце прошлого года фотосессия французского дома моды Balenciaga, на которой дети позировали с БДСМ-атрибутикой, вызвала настоящий скандал. Креативный директор бренда Демна Гвасалия дал первое интервью после рекламной кампании, в которой миллионы увидели пропаганду педофилии.

Об этом сообщается на сайте Vogue.

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В интервью Гвасалия заявил, что во время съемки рекламной кампании не подразумевалось того, что в ней увидели, а сам он во время просмотра снимков не заметил ничего подозрительного.

"Я был ошеломлен, когда услышал о присутствии в съемке судебных документов, оправдывающих жестокое обращение с детьми. Это были неудачные, но непреднамеренные совпадения, и это единственное объяснение, которое мне кажется правдоподобным. Я могу объяснить это только так", — заявил он.

Он добавил, что рекламные кампании с детьми и с моделями снимались в разное время и с разными командами, а сам он в съемке не участвовал. Гвасалия отметил, что посыл у рекламной кампании был совсем другой.

"Детскую одежду и сумки с плюшевыми мишками отсылали в панк и DIY-культуру, но не в БДСМ", — сказал Демна.

Креативный директор Balenciaga признает, что его решение сделать подобную рекламную кампанию было неудачным. Он также прокомментировал предположение, что бренд снял такую рекламную кампанию специально, поскольку провокация всегда была характерна для Гвасалии. По словам Демны, бренд изучил уроки с этого скандалу.

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