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Кристен Стюарт, Энн Хэтэуэй и другие звезды на открытии Берлинского кинофестиваля: фотоподборка

17 февраля 2023 14:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кристен Стюарт, Энн Хэтэуэй и другие звезды на открытии Берлинале-2023
Церемония открытия 73-го Берлинского международного кинофестиваля
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В столице Германии стартовал 73-й Берлинский международный кинофестиваль. Торжественную церемонию открытия посетили десятки мировых знаменитостей.

Новини.LIVE покажет фотографии звезд в центре Берлина.

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Подробности

Американская актриса Энн Хэтэуэй представила на кинофестивале новый фильм со своим участием "Она пришла ко мне". Актриса появилась на премьере в платье Valentino. Свой образ кинозвезда дополнила длинными чёрными кожаными перчатками и туфлями с острым носом. Волосы Энн закололи в пучок, оставив только челку.

Звезда франшизы "Сумерки", американская актриса Кристен Стюарт в этом году возглавила жюри кинофестиваля.

Актер и режиссер Шон Пенн
Актер Питер Динклейдж
Актриса Мариса Томей
Супермодель Тони Гаррн

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия Берлинале-2023.

Фото: REUTERS

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