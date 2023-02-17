Кристен Стюарт, Энн Хэтэуэй и другие звезды на открытии Берлинале-2023

Кристен Стюарт, Энн Хэтэуэй и другие звезды на открытии Берлинского кинофестиваля: фотоподборка
В столице Германии стартовал 73-й Берлинский международный кинофестиваль. Торжественную церемонию открытия посетили десятки мировых знаменитостей.
Новини.LIVE покажет фотографии звезд в центре Берлина.
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Подробности
Американская актриса Энн Хэтэуэй представила на кинофестивале новый фильм со своим участием "Она пришла ко мне". Актриса появилась на премьере в платье Valentino. Свой образ кинозвезда дополнила длинными чёрными кожаными перчатками и туфлями с острым носом. Волосы Энн закололи в пучок, оставив только челку.
Звезда франшизы "Сумерки", американская актриса Кристен Стюарт в этом году возглавила жюри кинофестиваля.
Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия Берлинале-2023.
Фото: REUTERS